Un cutremur puternic a zguduit, din nou, Filipine

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudinea 6,5 s-a produs, vineri, în apele din largul coastelor sudice ale statului Filipine, la mai puțin de trei săptămâni după seismul înregistrat în aceeași regiune, în urma căruia peste 80 de oameni au murit.

Un seism cu magnitudinea 6,5 s-a produs în apele din largul coastelor sudice ale statului Filipine, vineri, la ora locală 19:42 (14:42, ora României), a anunţat Institutul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), la mai puţin de trei săptămâni după ce un violent cutremur de pământ înregistrat în aceeaşi regiune a ucis peste 80 de persoane, informează AFP.

Nu au fost raportate victime

Noul seism s-a produs la adâncimea de 65,7 kilometri, la aproximativ 21 de kilometri distanţă de oraşul Sarangani, pe insula Mindanao, potrivit USGS. Deocamdată nu a fost emisă nicio alertă de tsunami.

„A fost destul de puternic, dar s-a terminat rapid. Am văzut masa şi câteva veioze care tremurau”, a declarat Jerson Talahig, coordonatorul departamentului de intervenţii din oraşul Santa Maria.

Pentru moment, nu au fost raportate victime omeneşti şi nici pagube materiale.

Un precedent seism cu magnitudinea 7,8 a lovit statul Filipine pe 8 iunie, provocând prăbuşirea mai multor clădiri şi alunecări de teren, cauzând totodată 81 de morţi, peste 1.300 de răniţi şi mii de persoane strămutate.

Cutremurele se produc aproape zilnic în Filipine, o ţară situată în perimetrul „Cercului de Foc al Pacificului”, o zonă cu o activitate seismică intensă şi care include, de asemenea, Japonia şi Asia de Sud-Est, notează Agerpres.

Două cutremure, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, la interval de câteva secunde, au lovit miercuri, 24 iunie, Venezuela. Cel puțin 200 de persoane au murit, alte peste 4.000 fiind rănite.