Cutremur de 7,8 grade în Filipine: Seismul, filmat în timp real în mai multe locuri / Imaginile zilei / video

Cutremurul a fost resimţit în cinci provincii din regiune, inclusiv într-o zonă situată la frontiera cu Siria. Foto: Pixabay

Un puternic seism produs luni în sudul Filipinelor a provocat moartea a cel puţin 15 persoane şi a declanşat alerte de tsunami, care au fost ridicate câteva ore mai târziu.

Cutremurul s-a produs la ora locală 07:37 (23:37 GMT, duminică) şi a avut magnitudinea 7,8, potrivit Institutului de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine (Phivolcs), potrivit DPA și Agerpres.

Epicentrul seismului a fost localizat la sud-vest de oraşul Maasim, în provincia Sarangani, pe insula sudică Mindanao, a indicat Phivolcs.

Cutremurul a fost resimţit puternic în oraşul General Santos, cu aproximativ 70.000 de locuitori.

Cutremur puternic în Filipine. Cel puțin 15 morți

Cel puţin 15 persoane şi-au pierdut viaţa, iar peste 120 au fost rănite în sudul Filipinelor, dintre care şapte în oraşul General Santos, grav afectat de cutremur, potrivit oficialilor din domeniul apărării civile şi al gestionării dezastrelor.

Trei persoane au murit în oraşul Glan din provincia Sarangani, iar alte două în oraşul Tupi din provincia Cotabato de Sud, a declarat Rodrigo Sosmena, director regional în cadrul Biroului pentru Apărare Civilă.

Alte trei persoane au fost declarate decedate în provincia Davao Occidental, a precizat Agenţia naţională pentru situaţii de urgenţă.

"Evaluarea pagubelor şi identificarea victimelor sunt încă în curs de desfăşurare", a declarat Sosmena reporterilor. "De asemenea, desfăşurăm operaţiuni de salvare. Există rapoarte preliminare privind persoane blocate într-o clădire, într-o şcoală, dar nu avem încă o cifră exactă".

Cutremurul a fost resimţit, de asemenea, în unele regiuni ale Indoneziei, în special pe insula Sulawesi, unde a fost emisă o alertă de tsunami.

Japonia a emis avertizări de tsunami pentru unele zone situate pe coastele sale de la Oceanul Pacific.

Institutul american de geofizică (USGS), care a estimat iniţial magnitudinea cutremurului la 8,2, însă a revizuit-o ulterior în scădere, la 7,8, a ridicat alerta de tsunami.

Potrivit USGS, cutremurul s-a produs la o adâncime relativ mică, de 55 de kilometri.

USGS a semnalat, de asemenea, numeroase replici.

Alerta de tsunami a fost ridicată

Agenţia avertizase anterior asupra riscului de tsunami de până la 3 metri, de-a lungul anumitor zone costiere.

Agenţia filipineză Phivolcs a raportat că a înregistrat valuri de până la 1,4 metri în şase zone costiere, precizând că situaţia este în curs de monitorizare.

În estul Indoneziei, Agenţia de Meteorologie, Climatologie şi Geofizică (BMKG) a înregistrat valuri seismice minore la mai multe staţii de monitorizare. Alerta de tsunami a fost ridicată.

Între timp, amploarea pagubelor din regiune rămâne neclară.

Înregistrări video distribuite pe reţelele sociale arată mai multe clădiri prăbuşindu-se total sau parţial în regiunea Mindanao din Filipine.

Serviciile de electricitate şi telecomunicaţii au fost întrerupte în zonele afectate, a indicat agenţia filipineză pentru gestionarea dezastrelor.

Cursurile şcolare au fost suspendate, la fel ca şi activitatea în instituţiile publice şi private.

Autoritatea Aviaţiei Civile din Filipine (CAAP) a anunţat suspendarea temporară a operaţiunilor pe Aeroportul Internaţional General Santos, în urma cutremurului cu magnitudinea 7,8, potrivit agenţiei de presă Xinhua.

Cutremurul s-a produs în prima zi a anului şcolar din Filipine, în timpul ceremoniilor de înălţare a drapelului în şcoli şi instituţii publice, mulţi elevi, profesori şi membri ai personalului fiind în afara clădirilor. Elene Marie Jane Gamboa, directoarea Liceului Naţional Matanao din provincia Davao del Sur, a spus că una dintre clădirile şcolii s-a prăbuşit. "Slavă Domnului că aveam ceremonia de înălţare a drapelului şi toată lumea era afară", a declarat ea pentru postul de radio DZMM din Manila.

Preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a dispus adoptarea unor măsuri urgente de ajutorare şi de protecţie şi a îndemnat populaţia să urmeze instrucţiunile autorităţilor.

Regiunea afectată este situată pe "Cercul de Foc" al Pacificului, unde au loc frecvent seisme.

Earthquake in General Santos City,

The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/gvd8460Agn — Muhammad Noman (@Mnoman1984Noman) June 8, 2026