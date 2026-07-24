Primele informaţii despre drona doborâtă în Buzău. Radu Miruţă spune că pare GERAN 2

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Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a transmis primele informaţii despre drona doborâtă vineri în judeţul Buzău, de un avion F16.

"La nivelul Ministerului Apărării a fost luată decizia de a ridica sub comandă națională două avioane de vânătoare F-16. S-a dat dispoziție de tragere acestor avioane de vânătoare românești și uitați că unul dintre cele două avioane care au lucrat în echipă a reușit încadrarea pe radar, țintirea și doborârea ulterioară a acestei aeronave fără pilot.

E un lucru fantastic dacă ne gândim la dimensiunea europeană a țărilor membre NATO în acest context. Sunt trei drone care au fost doborâte până acum în țările NATO din Europa, iar două dintre ele au fost doborâte de piloți români, ceea ce este un lucru fantastic. A fost o dronă doborâtă în Polonia de un pilot olandez cu un avion F-35, superior avioanelor F-16. A fost o dronă doborâtă în Lituania tot de un pilot român și este această primă dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, tot de un pilot român. E o dovadă că gradul de pregătire al acestor piloți și experiența pe care au acumulat-o suplimentar în ultima perioadă, având în vedere intruziunile acestor drone în spațiul aerian NATO, și-au spus cuvântul. Eu sunt fericit din tot sufletul pentru ceilalți piloți care au fost în această emisiune astăzi", a declarat Radu Miruţă la B1 TV.

Conform ministrului, drona pare a fi model GERAN 2, de provenienţă rusească, şi avea încărcătură explozibilă la bord.

"Din datele existente până acum, respectiv din ce s-a văzut de către piloți, pare a fi o dronă rusească Geran-2 (Shahed) cu încărcătură, dar se face o analiză amănunțită cu rămășițele la fața locului, după care va exista un raport oficial concludent. Nu este o decizie finală, dar primele semne sunt că ar fi o dronă rusească. Urmează să se facă o analiză de specialitate", a mai declarat acesta.