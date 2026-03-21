Au fost reluate căutările marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului Astana

"Forțele Navale Române continuă sâmbătă, 21 martie, acțiunile de sprijin în vederea căutărilor persoanelor dispărute în urma incidentului naval produs miercuri, 18 martie, în zona portului Midia, în care a fost implicat remorcherul „Astana”.

Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava.

De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia.

În seara zilei de 18 martie, în jurul orei 18.20, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa” și șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „MARTE” – 106, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia și la 26 de metri adâncime. Ulterior, echipele de scafandri militari au reușit să recupereze de la bordul navei corpul uneia dintre victimele implicate în incident.

Acesta a fost transportat în portul militar Constanța și a fost predat autorităților competente pentru soluționarea cazului.

Acțiunile de căutare și recuperare sunt în desfășurare, iar Forțele Navale Române acționează în cooperare cu celelalte structuri implicate, pentru gestionarea eficientă a situației", transmite biroul de presă al MApN.