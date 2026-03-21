Data actualizării: 10:38 21 Mar 2026 | Data publicării: 10:37 21 Mar 2026

Au fost reluate căutările marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului Astana
Autor: Florin Răvdan

mare litoral

Căutările marinarilor dispăruţi după scufundarea remorcherului Astana au fost reluate sâmbătă, 21 martie.

"Forțele Navale Române continuă sâmbătă, 21 martie, acțiunile de sprijin în vederea căutărilor persoanelor dispărute în urma incidentului naval produs miercuri, 18 martie, în zona portului Midia, în care a fost implicat remorcherul „Astana”. 

Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava. 

De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia. 

În seara zilei de 18 martie, în jurul orei 18.20, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa” și șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „MARTE” – 106, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia și la 26 de metri adâncime. Ulterior, echipele de scafandri militari au reușit să recupereze de la bordul navei corpul uneia dintre victimele implicate în incident. 

Acesta a fost transportat în portul militar Constanța și a fost predat autorităților competente pentru soluționarea cazului. 

Acțiunile de căutare și recuperare sunt în desfășurare, iar Forțele Navale Române acționează în cooperare cu celelalte structuri implicate, pentru gestionarea eficientă a situației", transmite biroul de presă al MApN. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 30 minute
Atac la Natanz: Iranul a informat AIEA, iar Israelul anunță lovituri și mai intense
Publicat acum 52 minute
Cum poți economisi bani când speli rufe. Trucuri simple care reduc costurile la fiecare spălare
Publicat acum 57 minute
„Blackout challenge” face victime în SUA. Piesa României la Eurovision ar putea fi atacată din nou
Publicat acum 1 ora si 4 minute
O româncă este implicată în acțiunea de spionaj de la Baza Navală HM Clyde. Ea și un iranian, reținuți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 49 minute
BANCUL ZILEI: Afacere pur românească
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
