Bursa de la București încheie săptămâna pe plus: Capitalizarea a urcat cu peste 27 de miliarde de lei

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat peste 27,35 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în creştere cu 4,83% faţă de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea schimburilor a urcat cu aproape 76 milioane de lei, potrivit datelor publicate de BVB şi consultate de Agerpres.

Potrivit datelor publicate de BVB şi consultate de Agerpres, capitalizarea bursieră a ajuns la 594,171 miliarde de lei, în perioada 4 - 8 mai 2026, în creştere faţă de 566,815 miliarde de lei valoarea consemnată în perioada 27 aprilie - 1 mai 2026.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 372,03 milioane de lei, mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv de 296,156 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost joi, 6 mai, când s-a înregistrat un rulaj de 97,772 milioane de lei, iar cea mai slabă, luni, 4 mai, cu o valoare a tranzacţiilor de 37,029 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania, cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB

Indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET - a închis săptămâna la 29.719,62 puncte.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 76,36 milioane de lei (+5,24%), urmate titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 56,67 milioane de lei (+0,30%) şi cele ale Romgaz, cu 32,75 milioane de lei (+15,20%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Şantierului Naval Orşova (+31%), Premier Energy PLC (+24,52%) şi Biofarm (+17,34%).

La polul opus se află Societatea de Construcţii Napoca, cu o scădere a cotaţiilor de 14,41%, acţiunile Grupului Industrial Electrocontact, cu un declin de 11,11%, urmate de cele ale Mecanica Ceahlău (-10,61%).