ANALIZĂ ECONOMICĂ DCNEWS / DCBUSINESS: Cum ajunge FNGCIMM să salveze afacerile. Modul în care firmele pot obține finanțare

Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, a vorbit despre modul în care Fondul Național de Garantare sprijină IMM-urile să obțină credite bancare atunci când nu dispun de suficiente garanții.

Acesta a explicat că instituția poate oferi garanții de până la 12,5 milioane de lei per firmă sau grup de firme și că firmele sunt analizate financiar și încadrate în clase de risc. Potrivit acestuia, doar cele considerate sigure pot primi sprijin.

„Până la ce valoare garantați?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Noi putem să oferim garanții de până la 12,5 milioane de lei per societate comercială sau grup de firme”, a spus Cătălin Leonte.

„Deci eu mă duc la bancă să cer un milion de euro pentru firma mea. Să spunem că am o situație mai fericită, am avut și un pic de dever, am profit, problema mea este că am avut o mică pierdere în ultimii doi ani, dar nu am ajuns în dificultate. Banca trebuie să mă aleagă să-mi dea creditul, dar spune: „Ce garanție ai?”. După cum ne-ați explicat dumneavoastră, nu am sediu propriu, stau în chirie. Dumneavoastră cum dați garanția? Evaluați business-ul?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Evaluăm și noi la rândul nostru societatea pe ultimii trei ani, rezultatele financiar-contabile, și în funcție de acestea integrăm societatea respectivă în mai multe clase de risc. De la clasele 1 la 6 sunt firme care sunt garantabile din punctul nostru de vedere. Odată ajunsă la gradul 7 de risc, nu putem să ne asumăm riscul pentru că este prea mare și nu se mai poate întâmpla”, a spus Cătălin Leonte.

Garanții de aproximativ 14 miliarde de lei

Cătălin Leonte a explicat că instituția pe care o conduce are garanții active de aproximativ 14 miliarde de lei, dintre care 12 miliarde sunt pentru firmele comerciale.

„La ce sumă a ajuns să garanteze instituția dumneavoastră?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Astăzi avem garanții în vigoare, în cadrul societății noastre, de aproape 14 miliarde de lei active. Deci garanții active, din care, pentru societățile comerciale, vorbim despre 12 miliarde de lei garanții active, funcționale pentru aceste 31.000 de firme care erau la sfârșitul anului 2025”, a spus Cătălin Leonte.

„Dacă se întâmplă un crah economic chiar puteți garanta?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În limita aceasta, sigur, pentru că Fondul Național de Garantare nu poate să emită o garanție fără a avea în spate niște lichidități care să garanteze aceste sume.

În aceste sume intră și programele guvernamentale care sunt încă în derulare, IMM Invest. Chiar dacă ultima acordare a fost în iulie 2024 pe programul IMM Invest, astăzi suntem în situația în care multe garanții acordate pe IMM Invest, pe zona de producție, capital pentru investiții, se derulează pe 6-7-10 ani”, a spus Cătălin Leonte.

Comisionul de risc pentru garanțiile acordate firmelor

Cătălin Leonte a explicat că firmele care beneficiază de garanții plătesc un comision de risc către Fondul Național de Garantare. Potrivit acestuia, costul poate fi mai avantajos decât costurile și procedurile asociate unei ipoteci clasice.

„Firma căreia îi garantați creditul vă plătește și un comision”, a spus Bogdan Chirieac.

„La cele pe care le acordăm din surse proprii, evident că este un comision de risc. Noi cerem un comision pentru că și dacă s-ar duce să-și înscrie o ipotecă pe un imobil, evaluarea imobilului respectiv, pentru care trebuie să recurgi la un auditor agreat de către bancă, e pe bani. Înscrierea la notar a ipotecii, în funcție de valoare, iar e pe bani. Deci, ca urmare, s-ar putea să fie mai accesibil să achite un comision de garantare către Fondul Național de Garantare decât să-și înscrie ipotecă pe un bun și să fie blocat după aceea”, a spus Cătălin Leonte la DC News.

