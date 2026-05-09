Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Europei: Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre importanța apartenenței țării noastre la Uniunea Europeană și a explicat că România trebuie să continue pe drumul unei comunități bazate pe reguli, muncă și libertate, nu pe privilegii și nedreptate.

„Astăzi este Ziua Europei. E și ziua noastră. Un proiect construit în timp, cu efort și sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră.

Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere și solidaritate între țări care au ales același drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni și state care cred în aceleași valori și care construiesc împreună un viitor mai sigur și mai prosper.

Astăzi vorbim despre apartenența României la un spațiu al valorilor comune și despre o alegere pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim o țară care parte dintr-o comunitate a regulilor, a muncii și a libertății sau întoarcerea la un sistem bazat pe privilegii, obediență și nedreptate.

Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii.

Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a scris Ilie Bolojan.

„Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”

Ilie Bolojan a explicat că Europa înseamnă instituții puternice, lege egală pentru toți și șanse câștigate prin muncă, nu privilegii sau dezinformare. Acesta a transmis un mesaj de susținere pentru cei care apără valorile democratice și a afirmat că democrația trebuie protejată zilnic, nu doar ocazional.

„Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă.

Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare?

Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă.

Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi.

La mulți ani, România!

La mulți ani, Europa!”, a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.

