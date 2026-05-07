Prețurile petrolului scad, pe fondul speranțelor privind un acord SUA - Iran

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, a scăzut cu aproape 5%, la 96,37 dolari per baril, după ce miercuri înregistrase un declin de 8%. Cu toate acestea, ţiţeiul Brent încă este cu aproximativ 40% peste nivelul de la finalul lunii februarie, când a început conflictul, potrivit Reuters, EFE și Agerpres.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol 'light sweet crude' a scăzut cu 5,25%, ajungând la 90,09 dolari.

Eforturile de ultim moment ale Statelor Unite de a facilita un acord cu Iranul înainte de sosirea prevăzută a lui Donald Trump în China săptămâna viitoare sugerează că Washingtonul urmăreşte să evite ca actuala criză din Strâmtoarea Ormuz să afecteze întâlnirea cu Xi Jinping în cadrul căreia vor fi abordate puncte de tensiune în relaţia bilaterală, precum comerţul sau tehnologia, potrivit EFE.

Apropierea dintre SUA şi Iran, care, conform postului CNN, nu sunt departe de un acord asupra unui scurt memorandum care să pună capăt războiului, coincide cu vizita în această săptămână, la Beijing, a ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, prima de la începutul conflictului.

Nu întâmplător, conflictul a provocat o majorare a costurilor energetice şi logistice în China, ceea ce a determinat autorităţile, în ultimele săptămâni, să intervină temporar pentru a limita creşterile interne ale preţurilor combustibilului.