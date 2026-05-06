Două autoturisme au fost incendiate intenționat în Piatra-Neamț. Fosta soție a proprietarului ar fi provocat incendiul

O femeie suspectată că a incendiat două autoturisme în municipiul Piatra-Neamţ a fost reţinută de poliţişti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
"În urma probatoriului administrat, o femeie în vârstă de 45 de ani, bănuită de comiterea faptei, a fost reţinută de poliţişti", a precizat IPJ Neamţ.
Potrivit unor surse din cadrul anchetei, femeia este fosta soţie a proprietarului unuia dintre autoturisme. Ea mai este cercetată într-un alt dosar penal, după ce ar fi incendiat uşa apartamentului fostului soţ.
Două autoturisme au fost distruse complet, marţi, după ce un incendiu pus intenţionat a izbucnit la unul dintre acestea.
Pagubele sunt estimate la câteva zeci de mii de euro, conform Agerpres.
de Val Vâlcu