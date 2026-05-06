DCNews Stiri Două autoturisme au fost incendiate intenționat în Piatra-Neamț. Fosta soție a proprietarului ar fi provocat incendiul
Data publicării: 12:03 06 Mai 2026

Două autoturisme au fost incendiate intenționat în Piatra-Neamț. Fosta soție a proprietarului ar fi provocat incendiul
Autor: Tiberiu Vasile

Pompier luptând cu focul. Incendiu. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

O femeie de 45 de ani din Piatra-Neamț a fost reținută de polițiști, fiind suspectată că ar fi incendiat două autoturisme.

O femeie suspectată că a incendiat două autoturisme în municipiul Piatra-Neamţ a fost reţinută de poliţişti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"În urma probatoriului administrat, o femeie în vârstă de 45 de ani, bănuită de comiterea faptei, a fost reţinută de poliţişti", a precizat IPJ Neamţ.

Femeia este fosta soţie a proprietarului unuia dintre autoturisme

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, femeia este fosta soţie a proprietarului unuia dintre autoturisme. Ea mai este cercetată într-un alt dosar penal, după ce ar fi incendiat uşa apartamentului fostului soţ.

Două autoturisme au fost distruse complet, marţi, după ce un incendiu pus intenţionat a izbucnit la unul dintre acestea.

Pagubele sunt estimate la câteva zeci de mii de euro, conform Agerpres.

