Comisia Europeană recomandă statelor membre să nu utilizeze Huawei și ZTE în infrastructura telecom

Comisia Europeană a recomandat statelor membre să excludă echipamentele Huwaei și ZTE din infrastructura de conectivitate a operatorilor locali de telecomunicații, a declarat luni un purtător de cuvânt, transmite Reuters.

Noile reguli de securitate cibernetică aprobate ar oferi Uniunii Europene posibilitatea de a interzice utilizarea echipamentelor de la furnizori cu risc ridicat pe piața UE, a declarat purtătorul de cuvânt reporterilor în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

China denunță noile reguli de securitate pregătite de UE

Decizia vine pe fondul unei atenții sporite acordate securizării spațiului digital al UE împotriva amenințărilor care ar putea compromite securitatea națională.

China a denunțat noile reguli de securitate pregătite de UE drept „discriminatorii” și a amenințat cu represalii dacă acestea vor intra în vigoare.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China (MOFCOM) a declarat pe 23 aprilie că, dacă întreprinderile chineze sunt supuse unui tratament discriminatoriu ca urmare a revizuirii de către UE a Legii privind securitatea cibernetică, China va lua măsuri în conformitate cu Legea comerțului extern și reglementările privind securitatea industrială pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor sale.

Totodată, pe 14 aprilie, o sursă chineză familiarizată cu situația a declarat pentru Global Times că UE nu ar trebui să subestimeze hotărârea Chinei de a lua contramăsuri rapide și hotărâte dacă Bruxelles-ul continuă să intensifice măsurile protecționiste împotriva Chinei.

Care ar putea fi efectele acestei decizii, potrivit experților

Ding Chun, directorul Centrului pentru Studii Europene de la Universitatea Fudan, a declarat marți pentru Global Times că în ciuda încercării CE de a consolida și instituționaliza restricțiile asupra produselor de telecomunicații chineze, astfel de mișcări ar crește costurile, iar diferențele de capacitate fiscală și dezvoltare tehnologică între statele membre fac puțin probabil ca astfel de politici să poată fi implementate uniform în întregul bloc comunitar.

Xiang Ligang, directorul general al Alianței Tehnologice a Industriei Aplicațiilor Informaționale Moderne pentru Consumatori din Zhongguancun, a remarcat că Europa are în prezent un număr relativ mic de stații de bază 5G în comparație cu China. Interzicerea echipamentelor chinezești eficiente din punct de vedere al costurilor și avansate din punct de vedere tehnologic, a spus el, ar încetini dezvoltarea comunicațiilor mobile în Europa și ar afecta semnificativ eficiența socială și creșterea economică.

Xiang a declarat că decizia UE nu numai că va submina mediul de afaceri din Europa, dar va avea și un impact negativ asupra cooperării economice și comerciale normale dintre China și UE.

„Pe termen lung, companiile chineze cu puncte forte în tehnologie, calitate, costuri și servicii rămân competitive pe piața globală, în timp ce UE va resimți în cele din urmă dezavantajele lipsei de alternative viabile”, a mai spus acesta.