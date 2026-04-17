Telefoanele mobile se schimbă radical din 2027. Modificarea impusă de Uniunea Europeană

Telefoanele noastre ar putea arăta diferit începând de anul următor. Învechirea programată este unul dintre relele tehnologiei pe care producătorii le-au conceput pentru noi. Acest termen se referă la faptul că dispozitivele noastre sunt proiectate astfel încât, după un anumit timp, acestea trebuie schimbate, deoarece încep să se defecteze și nu mai funcționează așa cum au făcut-o la început.

Bateria se consumă foarte repede și trebuie să poată fi actualizată pentru a beneficia de îmbunătățirile și inovațiile care sunt introduse în lume pe măsură ce tehnologia avansează. Prin urmare, Comisia Europeană a impus legea „reparațiilor necesare”, care obligă producătorii să ofere facilități astfel încât dispozitivele lor să poată fi ajustate timp de cel puțin 10 ani de la achiziție, scrie El Economista.

Aceasta afectează telefoanele, mașinile de spălat, televizoarele și chiar telefoanele mobile „pentru a reduce muntele enorm de deșeuri electrice care se acumulează în fiecare an pe continent”.

Condiția impusă de Comisia Europeană producătorilor de telefoane mobile

Și acum, Uniunea Europeană a făcut un pas mai departe în ceea ce privește smartphone-urile și, printr-un nou regulament, a stabilit că, începând cu 2027, telefoanele mobile vândute pe întreg teritoriul UE vor trebui să aibă baterii mai bune pentru a suporta un număr mai mare de cicluri de încărcare fără a pierde din capacitate.

În același timp, va fi obligatoriu, așa cum s-a întâmplat și în trecut, ca bateriile să poată fi înlocuite de către utilizator, deoarece defecțiunile bateriei sunt principala cauză a schimbării dispozitivului. În ultimii ani, telefoanele noastre mobile au avut un dispozitiv unibody, adică compact și care poate fi deschis doar folosind hardware specific pentru a scoate o baterie.

Însă, începând cu 2027, acest lucru se va schimba, iar necesitatea reparării va deveni o obligație, ceea ce va schimba pentru totdeauna telefoanele mobile și le va oferi utilizatorilor oportunitatea de a oferi smartphone-urilor lor o durată de viață mai lungă, reducând reziduurile electronice pe care le generăm.