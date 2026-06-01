„Brain freeze”. Durere de cap de la înghețată? Poate spune mai multe despre sănătatea ta decât crezi

Este o zi toridă de vară și te bucuri de desertul tău preferat, când brusc ai senzația că cineva ți-a înfipt un cuțit de gheață în frunte. Apare o durere ascuțită, ca o înțepătură, care pare să vină din adâncul creierului. Tot ce poți face este să rămâi pe loc, ușor stânjenit, în timp ce înghețata se topește, până când durerea dispare.

„Durerea de cap de la înghețată este foarte, foarte frecventă”, spune Amaal Starling, neurolog la Mayo Clinic din Minnesota, SUA, conform BBC. „Este inofensivă, apare și dispare”.

Atunci de ce suntem „pedepsiți” în acest fel când mâncăm prea repede lucruri reci? Se pare că, pe lângă faptul că afectează generații întregi de iubitori de deserturi, fenomenul cunoscut ca „brain freeze” are o istorie de zeci de ani în cercetarea științifică și poate spune mai multe despre sănătatea noastră decât am crede.

Ce este „brain freeze”

Ceea ce majoritatea oamenilor numesc din copilărie „brain freeze” sau durere de cap de la înghețată este denumit în știință „durere de cap declanșată de stimul rece”, explică Starling.

Cercetătorii cred că apare din cauza unei răciri rapide la nivelul cerului gurii sau chiar în partea din spate a gâtului. Această răcire determină o contracție bruscă a vaselor de sânge, urmată de o dilatare rapidă pentru a restabili fluxul sanguin.

Studiile arată că acest tip de durere de cap pare să aibă și o componentă genetică, ceea ce înseamnă că poate apărea în familii. Dacă părinții au astfel de episoade, este probabil ca și copiii să le experimenteze.

Fibrele de durere din pereții vaselor de sânge transmit semnale prin nervul trigemen, nervul responsabil de perceperea durerii la nivelul feței și frunții. De aceea, durerea este resimțită ca o presiune în cap sau frunte, nu în cavitatea bucală.

Mai important, unele date sugerează că alimentele sau băuturile foarte reci pot provoca și palpitații cardiace, denumite uneori „inimă de băutură rece”, precum și aritmii, mai ales la bărbații de vârstă mijlocie.

Pentru a evita acest tip de durere, specialiștii recomandă consumul lent al alimentelor și băuturilor reci. Răcirea rapidă pare să fie factorul declanșator, așa că pauzele între înghițituri sau îmbucături pot preveni apariția durerii.

Dacă însă durerea a apărut deja, există câteva metode pentru a o reduce. Se recomandă încălzirea cerului gurii cu partea inferioară a limbii. Dacă și limba este rece, se poate folosi un deget sau o băutură caldă pentru a accelera dispariția disconfortului.

O legătură surprinzătoare

Totuși, de ce unii oameni au „brain freeze”, în timp ce alții pot bea un milkshake fără nicio problemă? Irene Toldo, profesor de neurologie pediatrică și psihiatrie la University of Padua, împreună cu echipa sa, a analizat patru decenii de studii științifice despre durerile de cap provocate de înghețată pentru a afla răspunsul.

Prin sintetizarea cercetărilor din întreaga lume, inclusiv studii pe mii de elevi din Taiwan, Germania și Canada, precum și pe zeci de adulți care suferă de migrene din Brazilia, Turcia și Marea Britanie, Toldo a identificat mai multe tipare.

Unul dintre ele arată că acest tip de durere pare să apară în familie. Dacă părinții au dureri de cap de la înghețată, este foarte probabil ca și copiii să le aibă. Totuși, aceste rezultate sunt până acum doar corelaționale, iar oamenii de știință nu au identificat încă genele responsabile de această legătură.

„În primele etape ale cercetării durerilor de cap, când oamenii de știință încercau să înțeleagă mecanismele de bază ale durerii craniene, ‘brain freeze’ era un model experimental foarte util”, spune Amaal Starling.

Migrena și intensitatea durerii

În ceea ce privește diferențele de intensitate între persoane, cel mai important factor pare să fie existența migrenelor sau a altor tipuri de dureri de cap care nu sunt legate de consumul de alimente reci. Migrenele sunt dureri intense care pot dura ore sau chiar zile.

„Persoanele cu migrenă experimentează, de obicei, o intensitate mai mare a acestor tipuri de dureri de cap”, spune Toldo.

Într-un studiu mic din anii 1970, 93% dintre persoanele care sufereau de migrene au declarat că au avut și dureri de cap de la înghețată, majoritatea cu disconfort moderat sau sever. În schimb, doar o treime dintre persoanele fără migrenă au raportat astfel de episoade.

Amaal Starling se confruntă ea însăși atât cu migrene, cât și cu dureri puternice de tip „brain freeze”.

„Nervul meu trigemen este foarte sensibil din cauza migrenelor, iar atunci când este expus la frig, poate fi activat mult mai intens”, explică ea.

Ce ar trebui să reții

În final, dacă tu sau copilul tău aveți episoade frecvente și dureroase de „brain freeze”, ar merita să reflectezi asupra istoricului durerilor de cap și să reevaluezi și celelalte tipuri de dureri, nu doar cele provocate de frig.

Ceea ce ai putea considera normal poate ascunde o afecțiune reală, dar tratabilă, care merită investigată.

„Una din șase femei are migrenă, unul din 11 copii are migrenă și unul din 10 bărbați are migrenă”, spune Starling. „Peste 50% dintre persoanele cu migrenă nu au discutat niciodată cu un medic despre simptomele lor. Există un diagnostic. Există tratament disponibil”.