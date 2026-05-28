Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară, congres internațional la Istanbul, 28-30 mai 2026

Comunitatea internațională a specialiștilor în neurotraumatologie, neuroreabilitare și neuroștiințe se va reuni la Istanbul, în perioada 28–30 mai 2026 în cadrul celui de-al 23-lea Congres al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară (ANM), unul dintre cele mai importante evenimente științifice dedicate managementului multidisciplinar al neurotraumei și recuperării neurologice.

Desfășurat sub tema centrală a medicinei bazate pe dovezi, a dialogului interdisciplinar și a perspectivelor clinice moderne, intitulată generic-”Managementul Integrat în Neurotraumatologie: de la UPU și ATI la Reabilitare și Sănătate Mintală”, manifestarea științifică va reuni experți de renume internațional din Europa, Australia, Asia, America și Orientul Mijlociu, reprezentând specialități precum neurologia, neurochirurgia, medicina de urgență, terapia intensivă, neuroreabilitarea, psihiatria și cercetarea fundamentală în neuroștiințe.

Programul științific al congresului reflectă complexitatea provocărilor actuale din domeniul traumatismelor cranio-cerebrale (TBI), abordând teme de maximă actualitate precum: protecția și recuperarea cerebrală după neurotraumă, inteligența clinică și deciziile terapeutice în politraumă, complicațiile acute și managementul critic al pacientului neurotraumatizat, leziunile axonale difuze și implicațiile lor cognitive și comportamentale, neuroreabilitarea timpurie,

consecințele neuropsihiatrice ale neurotraumei, cercetarea translatională și terapiile inovatoare.

Accent pe tehnicile de relaxare și training autogenic

Evenimentul va debuta pe 28 mai cu un curs internațional hands-on dedicat stresului acut și cronic, susținut de specialistul german – Profesor Max Hilz, cu accent pe tehnicile de relaxare și training autogenic.

”Cursul Practic de Instruire cu tema Stresul Acut și Cronic, Sechelele și Modalitățile de Relaxare, cu Focus pe Exercițiul Autogenic” se înscrie în cea de-a 3-a ediție a cursurilor intensive ANM, după succesul primelor două organizate, în 2025, în centrele de simulare a tratamentului traumatismelor cranio-cerebrale din Bangkok, respectiv Vietnam.

Intervenția, centrată pe recuperarea funcțională și pe calitatea vieții pacientului

„Neurotraumatologia contemporană nu mai poate fi abordată exclusiv din perspectiva intervenției acute și astăzi, vorbim despre o medicină integrată, în care neuroprotecția, neuroreabilitarea precoce, cercetarea translatională și managementul complicațiilor neuropsihiatrice trebuie să funcționeze într-un continuum terapeutic coerent, centrat pe recuperarea funcțională și pe calitatea vieții pacientului, iar Congresul ANM 2026 reflectă tocmai această viziune multidisciplinară asupra viitorului neuroștiințelor clinice” a declarat Prof. Dr. Dafin Mureşanu, președintele Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).

Totodată, Profesorul Dafin Mureșanu a subliniat că: „într-un context global în care traumatismele cranio-cerebrale și consecințele lor neuropsihiatrice devin o provocare majoră de sănătate publică, cooperarea internațională dintre experți, schimbul de bune practici și dezvoltarea unor modele terapeutice bazate pe dovezi reprezintă condiții esențiale pentru progresul medicinei moderne, motiv pentru care Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară își asumă tocmai această misiune: aceea de a construi punți între știință, practică medicală și nevoile reale ale pacientului neurotraumatizat”.

Printre subiectele majore aflate pe agenda congresului se numără:

rolul neuroprotecției în traumatismul cerebral.

impactul integrității barierei hemato-encefalice în neurotraumă.

utilizarea exozomilor ca instrument diagnostic și terapeutic.

neuroendocrinologia post-traumatică.

managementul complicațiilor cognitive și psihiatrice după TBI;

impactul neurotraumei asupra calității vieții și recuperării funcționale pe termen lung.

De asemenea, congresul va include, sesiuni interactive de dezbateri în plan internațional privind prioritățile sistemelor medicale în țările cu resurse limitate, punând în discuție echilibrul dintre tehnologiile avansate și intervențiile standardizate accesibile în managementul neurotraumei.

Un accent special va fi acordat conceptului de neuroreabilitare precoce și integrării acesteia în traseul terapeutic al pacientului neurotraumatizat, precum și dezvoltării rețelelor internaționale de tineri specialiști în neuroștiințe și neuroreabilitare.

Programul științific reunește peste 400 de neurologi și neurochirurgi (cercetători științifici, cadre didactice universitare, medici primari, specialiști și rezidenți) din Statele Unite, Thailanda, Vietnam, Filipine, Cambodgia, Coreea de Sud, Hong Kong, Mexic, Egipt, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kirghizstan, Kazahstan, Turcia, Germania, Austria, Olanda, Elveția, Bulgaria, Republica Moldova, Polonia, Italia, Serbia și România, consolidând rolul congresului AMN ca platformă globală de schimb academic și colaborare multidisciplinară.

12 sesiuni academice cu tematici de specialitate

Cercetătorii științifici internaționali își vor prezenta expertiza în cadrul celor 12 sesiuni academice cu tematici de specialitate înscrise în Congresul ANM ( abordări moderne ale neuroștiinței în neurotraumatologie – de la bariere de protecție la terapii inovatoare, management acut/ îngrijire critică – complicații acute în traumatismele cranio-cerebrale – managementul timpuriu ca determinant al rezultatului pe termen lung, leziunea axonală difuză ca model translațional pentru cerebroprotecție în traumatisme cranio-cerebrale, leziunea cerebrală chirurgicală și costurile inevitabile ale neuro-intervențiilor salvatoare de vieți, consecințele invizibile ale leziunilor acute post-traumatice – sechelele neuro-psihiatrice și impactul acestora asupra recuperării, proiecte de cercetare în desfășurare în domeniul traumatismelor cranio-cerebrale).

În același timp, programul va fi completat de dezbateri ale specialiștilor și dialoguri interactive (e.g. despre politraumatisme, cu accent pe traumatismele cranio-cerebrale și succesiunea deciziilor care conturează rezultate pe termen lung, reabilitarea timpurie ca lux sau necesitate în tratarea patologiei post-traumatice cerebrale), precum și discuții pe politici de sănătate și inițiative regionale și internaționale, cărora li se adaugă cazuistică specifică domeniului multidisciplinar al neurotraumatologiei.

Prin amploarea tematică și nivelul academic al dezbaterilor, Congresul ANM 2026 confirmă importanța cooperării internaționale în dezvoltarea unor modele moderne de prevenție, tratament și recuperare în neurotraumatologie, într-un context medical în care sănătatea neurologică și neuropsihiatrică devine o prioritate strategică globală.

În 2026, viziunea și misiunea Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară aduc în prim-plan nu doar colaborarea globală între experți, ci și capacitatea acestora de a se organiza și coopera într-un cadru regional organizat – Focus Grup, cu scopul de a beneficia, în baza reciprocității, de schimb de practici și cunoaștere științifică la nivel înalt, în toate ariile neurotraumatologiei. Experților li se vor alătura pacienți în recuperare după traumatisme cranio-cerebrale care, pe lângă oportunitatea de a-și spune povestea medicală și parcursul recuperării, vor avea la dispoziție cadrul cel mai propice de a se reuni în rețeaua de neurotraumatologie a AMN.

În Europa, peste 2,5 milioane de cazuri noi de TCC, în România, peste 60.000

Potrivit statisticilor anuale aproximativ 11 milioane de oameni suferă un traumatism cranio-cerebral (TCC) la nivel mondial, cifra fiind raportată la cazurile spitalizate. În fiecare an, numai în Europa, peste 2,5 milioane de persoane suferă un traumatism cranio-cerebral, dintre care 1 milion necesită internarea în spital, iar aproximativ 70.000 dintre acești pacienți decedează. În România, incidența TCC rămâne în continuare peste media europeană de 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, în fiecare an înregistrându-se peste 60.000 de cazuri noi.

La nivel mondial, aproximativ 15 milioane de persoane sunt afectate anual de leziuni traumatice, dintre care, peste 10 milioane suferă de un traumatism cranio-cerebral. Accidentele rutiere reprezintă în continuare principala cauză a traumatismelor cranio-cerebrale, Organizația Mondială a Sănătății preconizând că anul viitor, aceste afecțiuni se vor putea defini ca fiind al treilea mare contribuitor la povara globală a bolii și dizabilității, după bolile cardiovasculare și depresie.

Conform statisticilor, creșterea incidenței TCC, în lume, are multiple cauze precum : condițiile rutiere nesigure, accentuate de o infrastructură rutieră precară, creșterea alarmantă a numărului de autovehicule, motociclete sau biciclete, a densității populației și în același timp, îmbătrânirea acesteia, dar și creșterea consumului de alcool și al substanțelor interzise, concomitent cu extinderea stărilor conflictuale care generează violenta interpersonală. Specialiștii estimează că, la nivel mondial, 5 dolari din 1.000 sunt cheltuiți pentru grija acordată pacienților cu TCC sau din cauza consecințelor produse de astfel de răniri.

Deși impresionante, aceste cifre subestimează magnitudinea problemei, ele bazându-se doar pe datele oferite de cazurile internate în spital. Aproximativ 80-90% dintre traumatismele cranio-cerebrale sunt considerate ușoare și nu necesită îngrijiri medicale.

În SUA, pentru un pacient cu traumatism cranian, care necesită recuperare, costurile sunt de aproximativ 200.000 de dolari, în primul an. Pentru pacienții cu traumatisme minore sau medii care nu necesită recuperare, cheltuielile se ridică la aproximativ 15.000 de dolari. Costurile date de îngrijirea unui pacient cu traumatism cranio-cerebral sever, pentru tot restul vieții acestuia, pot ajunge şi la 4 milioane de dolari.În România, numărul cazurilor de traumatisme cranio-cerebrale rămâne în creştere - 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, principala cauză fiind accidentele rutiere, 75% dintre persoanele decedate în accidente rutiere au suferit un traumatism cranio-cerebral. Anual, în țara noastă, se înregistrează peste 60.000 de noi cazuri de TCC.

Despre Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară

Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (ANM) este o organizație internațională de top al cărei focus principal este reprezentat de promovarea progreselor în domeniul neurotraumatologiei într-o manieră holistică, bazată pe patru piloni: educație, practici clinice, cercetare și inovație, și susținerea dezvoltării domeniului. De la înființare și până în prezent, Academia și-a mărit considerabil numărul de membri (˃600) și parteneriate internaționale (10), promovând colaborarea globală între experții în neurotraumatologie.

Totodată, Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară este implicată, alături de alte societăți științifice internaționale, în dezvoltarea ghidurilor clinice în domeniul neurotraumatologiei, neurorecuperării post-traumatisme cranio-cerebrale, oferind modele practice de îngrijire centrată pe pacient, bazată pe dovezi.

Evenimentul este organizat de către Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară în parteneriat cu Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei și Neuroplasticităţii (SSNN), Institutul RoNeuro din Cluj Napoca, sub egida, Academiei Mondiale de Neurologie, a Federației Mondiale de Neuroreabilitare şi a Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).