Opt proiecte PNRR din Sănătate necesită finanțare suplimentară de 1,2 miliarde de lei

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, situația investițiilor finanțate prin PNRR în infrastructura sanitară și riscurile care pot afecta implementarea acestora.

„Spitalele finanțate prin PNRR reprezintă unele dintre cele mai importante investiții în sistemul sanitar românesc, iar finalizarea lor rămâne o prioritate a Ministerului Sănătății”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

În urma unei analize efectuate, au fost identificate întârzieri și depășiri financiare la mai multe obiective de investiții.

În prezent, opt proiecte, dintre care șase spitale și două centre de pregătire continuă, înregistrează costuri suplimentare care depășesc valorile prevăzute inițial. Valoarea totală a acestor depășiri este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Lista spitalelor și centrelor de pregătire cu nevoie de finanțare suplimentară

Spitalul Județean de Urgență Bistrița

Centrul de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Centrul Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

Centrul de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi - Institutul „Marius Nasta”, Bucureşti

Departament Sănătatea Mamei și Copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa

Spitalul „Agrippa Ionescu” Balotești

Construcția și dotarea Centrului de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate - UMF „Carol Davila” Bucuresti

Centrul de instruire în vederea dezvoltării competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate - UMF „George Emil Palade” Târgu Mureș

De asemenea, la nivelul Ministerului Sănătății există mai multe Hotărâri de Guvern restante privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții esențiale. Aceste acte normative vor fi promovate în regim de urgență pentru a asigura continuitatea finanțării și efectuarea plăților aferente proiectelor aflate în derulare, mai precizează oficialii din minister.

Risc de blocaj al lucrărilor

Ministrul Cseke Attila a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării necesare, există riscul încetinirii sau chiar blocării lucrărilor. Un exemplu este situația de la Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta", unde constructorul a retras personalul din cauza întârzierilor la plată.

„Ministerul Sănătății continuă colaborarea cu Guvernul și instituțiile implicate pentru accelerarea procedurilor administrative și identificarea soluțiilor necesare continuării investițiilor asumate prin PNRR”, se mai arată în comunicat.