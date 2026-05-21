Opt proiecte PNRR din Sănătate necesită finanțare suplimentară de 1,2 miliarde de lei

Opt dintre proiectele majore de infrastructură medicală finanțate prin PNRR au nevoie de finanțare suplimentară, în condițiile în care costurile au depășit valorile estimate inițial, a anunțat ministrul Sănătății, Cseke Atilla.
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, situația investițiilor finanțate prin PNRR în infrastructura sanitară și riscurile care pot afecta implementarea acestora.
„Spitalele finanțate prin PNRR reprezintă unele dintre cele mai importante investiții în sistemul sanitar românesc, iar finalizarea lor rămâne o prioritate a Ministerului Sănătății”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.
În urma unei analize efectuate, au fost identificate întârzieri și depășiri financiare la mai multe obiective de investiții.
În prezent, opt proiecte, dintre care șase spitale și două centre de pregătire continuă, înregistrează costuri suplimentare care depășesc valorile prevăzute inițial. Valoarea totală a acestor depășiri este estimată la aproximativ 1,2 miliarde de lei.
De asemenea, la nivelul Ministerului Sănătății există mai multe Hotărâri de Guvern restante privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții esențiale. Aceste acte normative vor fi promovate în regim de urgență pentru a asigura continuitatea finanțării și efectuarea plăților aferente proiectelor aflate în derulare, mai precizează oficialii din minister.
Ministrul Cseke Attila a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării necesare, există riscul încetinirii sau chiar blocării lucrărilor. Un exemplu este situația de la Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta", unde constructorul a retras personalul din cauza întârzierilor la plată.
„Ministerul Sănătății continuă colaborarea cu Guvernul și instituțiile implicate pentru accelerarea procedurilor administrative și identificarea soluțiilor necesare continuării investițiilor asumate prin PNRR”, se mai arată în comunicat.
de Anca Murgoci