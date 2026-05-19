OMS, decizie de urgență: Vaccinurile experimentale intră în discuție pentru Ebola

„Suntem profund îngrijorați de viteza și amploarea acestui focar”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general OMS, notează The Guardian.

Acesta a precizat că, de la începutul noului focar, au fost raportate cel puțin 500 de cazuri suspecte de Ebola și 130 de decese suspecte în Republica Democrată Congo, o creștere semnificativă față de aproximativ 200 de cazuri și 65 de decese anunțate inițial.

Creștere accelerată a cazurilor: dublare în câteva zile

Datele prezentate de OMS arată o evoluție rapidă a epidemiei Ebola, în contextul în care focarul a fost confirmat recent. Creșterea numărului de cazuri ridică îngrijorări privind capacitatea de control al răspândirii în zonele afectate.

Dr. Mesfin Teklu Tessema, director pentru sănătate în cadrul International Rescue Committee, organizație activă în provincia Ituri, unde au fost raportate majoritatea cazurilor, a avertizat că numărul actual ar putea fi subestimat.

„Credem că cazurile cunoscute sunt doar vârful aisbergului”, a spus acesta, conform sursei citate.

El a atras atenția și asupra riscului de extindere regională a bolii.

„Răspândirea peste granița poroasă către Sudanul de Sud este probabil doar o chestiune de timp”. Potrivit lui, infrastructura medicală slabă din zonă îngreunează monitorizarea și controlul epidemiei: „Practic, navigăm în orb”.

Lipsă de echipamente medicale și risc ridicat de mortalitate

Organizațiile umanitare care activează în regiune semnalează lipsa echipamentelor de protecție de bază pentru personalul medical, inclusiv mănuși, măști și ochelari de protecție.

„Ebola este o boală extrem de letală, această tulpină are o rată de mortalitate între 30% și 50%. Aceasta este în condiții de tratament. Fără acces la îngrijire, riscul poate fi mult mai mare”, a avertizat Tessema.

Tulpina Bundibugyo, fără vaccin sau tratament aprobat

Mai multe tulpini ale virusului pot provoca Ebola, însă tulpina Bundibugyo, identificată în actualul focar, nu are în prezent un vaccin sau tratament aprobat.

Cercetători din Republica Democrată Congo și Uganda au publicat secvența genetică a virusului, iar analiza sugerează că focarul ar fi pornit de la un „eveniment de transmitere de la animal la om”, urmat de răspândire între oameni.

Experții consideră că această ipoteză este importantă pentru controlul epidemiei, deoarece permite urmărirea sursei inițiale și întreruperea lanțului de transmitere.

„Acest lucru este util, deoarece sugerează că focarul poate fi urmărit și oprit, așa cum s-a întâmplat și în trecut”, a explicat profesorul David Matthews de la Universitatea din Bristol.

Autoritățile OMS: controlul focarului ar putea dura luni sau ani

Reprezentanții OMS din regiune avertizează că evoluția focarului ar putea fi de durată.

„Nu cred că în două luni vom încheia acest focar”, a declarat Anne Ancia, reprezentanta OMS în Republica Democrată Congo, în cadrul unei reuniuni la Geneva.

Aceasta a amintit că un focar anterior a durat doi ani și a provocat aproape 2.300 de decese.

Analiză internațională: vaccinuri candidate și tratamente în evaluare

OMS analizează la nivel global ce vaccinuri candidate sau tratamente aflate în dezvoltare ar putea fi utilizate în actuala criză sanitară.

Între timp, autoritățile din regiune au introdus măsuri de prevenție, inclusiv recomandări privind evitarea contactului fizic și restricții pentru adunările publice în unele state vecine.

OMS recomandă screening la frontieră, dar avertizează împotriva restricțiilor generale de călătorie și comerț.

Evaluare internațională pentru soluții medicale în plină criză Ebola

OMS a convocat un grup tehnic pentru a evalua ce teste, vaccinuri și tratamente ar putea fi utile în actualul focar de Ebola din Republica Democrată Congo.

În prezent, vaccinurile disponibile sunt eficiente doar împotriva tulpinii Zaire, identificată în 1976. Într-o campanie din 2023 desfășurată în Republica Democrată Congo, aproximativ 55.000 de lucrători din prima linie din provincia Ituri și din vecina Nord-Kivu au fost vaccinați împotriva acestei tulpini.

Reprezentanta OMS, Ancia, a declarat că opinia experților este că aceste vaccinuri „nu pot fi utilizate în răspunsul actual”, însă a subliniat că „este nevoie de mult mai multe studii”.

OMS declară urgență internațională de sănătate publică

Focarul, anunțat public vineri, a fost declarat urgență de sănătate publică de interes internațional (PHEIC) de către directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

El a declarat: „Este pentru prima dată când un director general declară PHEIC înainte de convocarea unui comitet de urgență. Nu am luat această decizie ușor… Sunt profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”.

Tedros a avertizat că raportarea cazurilor în zone urbane este deosebit de îngrijorătoare, deoarece virusul se răspândește mai ușor în astfel de medii.

Cazurile apărute în rândul lucrătorilor din sănătate indică o posibilă transmitere în clinici și spitale. De asemenea, în zonă există „o mobilitate semnificativă a populației”, atât din motive economice, cât și din cauza conflictelor armate.

Directorul OMS a descris provincia Ituri ca fiind „foarte nesigură”:

„Conflictul s-a intensificat de la sfârșitul anului 2025, iar luptele au escaladat semnificativ în ultimele două luni, provocând victime civile. Peste 100.000 de oameni au fost strămutați recent. Iar în focarele de Ebola, știți ce înseamnă strămutarea populației”.

Sistem medical suprasolicitat: „Nu există acces la îngrijire”

Dr. Maria Guevara, secretar medical internațional la Médecins Sans Frontières, a declarat că situația medicală din teren este grav afectată de instabilitate: „Faptul este că sistemul este distrus, iar comunitatea nu are acces la niciun tip de asistență medicală”.

Ea a explicat că războiul a îngreunat vaccinările de rutină, iar multe regiuni din RDC au fost afectate recent de epidemii severe de holeră.

În cadrul unui eveniment organizat la Geneva de Independent Panel on Pandemic Preparedness and Response, aceasta a adăugat:

„Pui Ebola peste toate acestea și încerci să aplici protocoale corecte, tratament adecvat, dar sistemul este deja copleșit de alte epidemii, inclusiv decese materne, malarie și multe altele. Și te aștepți ca oamenii să înțeleagă de ce apar echipe medicale în echipamente de protecție completă”.

Răspuns internațional de urgență: experți, echipamente și ajutor umanitar

Ancia a declarat că OMS a accelerat intervenția și a trimis peste 40 de experți în teren, împreună cu echipe naționale de intervenție.

De asemenea, agenția ONU a livrat 12 tone de echipamente medicale, inclusiv echipamente de protecție pentru personalul medical din prima linie. Ajutoarele au fost trimise din capitala Kinshasa și din Nairobi, Kenya.

Ce este Ebola și cât de letal este virusul

Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor infectate. Boala provoacă simptome precum febră mare, vărsături și sângerări interne și externe.

Potrivit OMS, rata medie de mortalitate este de aproximativ 50%, dar în focarele anterioare a variat între 25% și 90%.

Acesta este al 17-lea focar de Ebola în Republica Democrată Congo de la descoperirea virusului.