Alertă în Tulcea după un atac rusesc în Ismail: Două avioane F-16, ridicate de MApN
Data publicării: 19 Mai 2026

Alertă în Tulcea după un atac rusesc în Ismail: Două avioane F-16, ridicate de MApN
Autor: Iulia Horovei

f-16 avioane Avion F-16 al României. F-16, România. Aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române. Foto: MApN via DefenseRomania.ro
Un atac rusesc în noaptea de luni spre marți asupra infrastructurii portuare din Ismail, Ucraina, aflată în apropierea graniței cu România, a determinat autoritățile să emită mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea și să ridice de la sol două avioane F-16.

Ministerul Apărării Naţionale a informat că, marţi dimineaţa, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Locuitorii din Tulcea, avertizați prin RO-Alert

Persoanele care locuiesc în nordul judeţului Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marţi, un mesaj RO-Alert în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul transmis de autorităţi în jurul orei 2:00, populaţia a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost sfătuită să îşi păstreze calmul şi să ia măsuri de autoprotecţie.

„Adăpostiţi-vă în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se preciza în mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă populaţiei din nordul judeţului Tulcea. 

MApN a ridicat două avioane F-16

„Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 1:45, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 2:05, mesaj RO-ALERT. 

Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 2:57”, se arată într-un comunicat al MApN.

Conform sursei citate, MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea, notează Agerpres.

