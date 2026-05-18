DCNews Stiri ANALIZĂ DC NEWS | Privatizarea companiilor de către Guvern. Prof. Moroianu (ASE) are o soluție mai profitabilă pentru România / video
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV ANALIZĂ DC NEWS | Privatizarea companiilor de către Guvern. Prof. Moroianu (ASE) are o soluție mai profitabilă pentru România / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Nicolae Moroianu, prodecan al Academiei de Studii Economice din București a vorbit despre plasarea pe bursă ale unor pachete de acțiuni ale companiilor românești.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Nicolae Moroianu, prodecan la Academia de Studii Economice din București, a precizat că privatizarea companiilor ar trebui să ducă la eficientizarea economiei. Potrivit profesorului universitar, în loc de vânzarea de acțiuni de către Statul Român, ar fi mai benefică o majorare a capitalului, care să genereze dividende mai mari.

„Privatizările anunțate de Guvern, plasarea unor pachete de acțiuni pe bursă ar dinamiza piața de capital din România?“, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Privatizarea nu știu cât ar trebui să ducă la dinamizarea pieței, însă ar trebui să ducă la eficiența economiei. Să ne gândim din punct de vedere istoric, dacă Romgaz nu ar fi fost listată la bursă, nu ar fi avut posibilitatea să se împrumute, ca să poată să cumpere de la Exxon Neptun Deep, nu ar fi avut posibilitatea să se împrumute ca să poată să facă investiția pentru a extrage gazele din Marea Neagră. Faptul că Romgaz este o companie listată și își permite să acceseze un investitor este foarte bine.

Cred că, în momentul de față, sunt câteva companii în care Statul este acționar majoritar și poate să rămână, dar companii care au nevoie de capitalizare și în companiile respective nu aș face o vânzare de acțiuni din partea Statului, ci mai degrabă le-aș încuraja - statul fiind acționar majoritar, poate să facă acest demers - să-și majoreze capitalul. Atunci, Statul, dacă poate, prin Banca din Investiții, să își mențină ponderea, ar fi foarte bine, dacă nu, măcar să intre ceilalți acționari și să aducă capital în respectivele companii pentru dezvoltarea lor.

Statul ar avea mai mult de câștigat din niște companii profitabile din care să primească dividende mai mari și sigure. Dacă ai niște companii pe care nu le capitalizezi, nu le dezvolți, nu aduci tehnologie nouă și ele rămân la tehnologia de acum 15-20 de ani, ele nu vor mai putea genera profit în timp. Atunci, este necesar ca în astfel de companii să existe investiții. Investițiile se pot face în aceste companii listate prin majorări de capital. Statul trebuie să fie de acord și să propună în Adunarea Generală să se întâmple așa ceva. Atunci s-ar putea dinamiza și piața de capital și bursa, companiile ar crește, iar Statul ar avea mai mult de încasat prin dividendele respective, pe care le-ar aduce companiile.

Sunt câteva dintre companii care merită listate, cum e cazul Nuclearelectrica. Atunci când a fost listată, în 2013, a fost o majorare de capital cu 10%. Statul nu și-a vândut participația, ci a fost de acord să se facă o majorare de capital. Atunci, cele care nu sunt listate pot fi aduse la cota bursei pentru a deveni transparente și cunoscute investitorilor prin astfel de majorări de capital. Prin aducerea de bani în acele companii, ele vor deveni mai bune, mai puternice“, a spus prof. Nicolae Moroianu pentru DC News.

Banii veniți din vânzarea de acțiuni nu ar acoperi deficitul bugetar

De asemenea, profesorul Moroianu a explicat că, potrivit metodologiei ESA pentru statisticile bugetare și macroeconomice, banii veniți din plasarea pe bursă a unor pachete de acțiuni nu s-ar putea duce pentru acoperirea deficitului bugetar.

„Vânzarea unor pachete de acțiuni ar aduce bani în bugetul Statului, ceea ce în varianta pe care o prezentați nu s-ar întâmpla. Ar aduce bani numai în bugetul Hidroelectrica“, a completat Val Vâlcu.

„Da, dar Hidroelectrica e deținută 80% de Statul Român, deci Statul Român va primi 80% din dividende. Dacă Statul Român cere în continuare dividende excepționale, înseamnă că în companii nu vor rămâne bani de investiții și la un moment dat, toate aceste companii vor ajunge să aibă o tehnologie care să fie uzată moral sau și fizic. Dacă nu se fac investiții. Avem nevoie de investiții și la Hidroelectrica, și la Transgaz etc. 

Dacă Statul își vinde părțile lui - nu cunosc foarte bine - am înțeles că banii respectivi nici nu se pot duce pentru acoperirea deficitului, ci, conform metodologiei ESA, intră în buffer-ul pe care Statul Român îl are la dispoziție. Atunci, deficitul nu se va reduce.

Într-adevăr, dacă se vinde o parte din companie și ajungem să plătim datorii mai mici, înseamnă că nivelul de dobânzi pe care îl vom plăti va fi mai mic și asta ne va ajuta foarte mult, dar trebuie verificat dacă vânzările respective pot să ducă la reducerea deficitului bugetar. Dacă metodologia nu permite să ducă bani acolo, banii respectivi nu vor ajuta la reducerea deficitului.

Eu propun să facem o investiție, să creăm locuri de muncă și să facem economia să crească. Singura chestiune pe care noi putem să o rezolvăm e să facem economia să funcționeze din nou bine. Asta se poate face prin investiții și prin crearea de locuri de muncă prin care să se genereze salarii și consum“, a concluzionat, la DC News, Nicolae Moroianu, prodecan la Academia de Studii Economice din București.

