Cercetătorii caută rozătoarea suspectată că a declanșat focarul de hantavirus. Misiune contra cronometru în sudul Argentinei

Biologi veniți din Buenos Aires vor monta capcane în mai multe zone ale insulei. Ulterior, ei vor analiza dacă rozătoarele capturate sunt infectate cu tulpina Andes a hantavirusului, o variantă care se poate transmite și între oameni.

Autoritățile locale resping însă ideea că virusul ar circula în provincia argentiniană Țara de Foc. Oficial, regiunea nu a raportat până acum cazuri de hantavirus, spre deosebire de provinciile andine Rio Negro și Chubut, aflate la aproximativ 1.500 de kilometri distanță.

CITEȘTE ȘI: INSP: "A fost confirmat cazul de infecţie cu hantavirus de la Arad". În ce stare se află pacientul. UPDATE: Precizările DSP

Nava MV Hondius a declanșat alarma epidemiologică

Investigația a devenit esențială după izbucnirea focarului de la bordul navei MV Hondius. Potrivit autorităților, „pacientul zero”, un turist olandez, a petrecut două zile în Ushuaia înainte de îmbarcare.

La nivel local există dispute între cercetători privind specia exactă de rozător care ar putea transmite virusul. Specialiștii discută despre șobolanul-cu-coadă-lungă, cunoscut științific drept Oligoryzomys longicaudatus, sau despre o subspecie apropiată, șobolanul lui Magellan, Oligoryzomys magellanicus.

„Pentru unii, ar fi aceeaşi specie, pentru alţii ar fi o subspecie, dar important este să se analizeze dacă una dintre ele este infectată cu hantavirus”, a explicat Juan Petrina, coordonator provincial pentru probleme epidemiologice.

Capcane montate în păduri și în apropierea Ushuaiei

De două săptămâni, autoritățile încearcă să combată suspiciunile că infecția ar fi fost contractată în Țara de Foc. Provincia susține că nu a avut niciun caz de hantavirus în ultimii 30 de ani, de când raportarea bolii a devenit obligatorie.

Șobolanul-cu-coadă-lungă este un animal mic, cu corp de 6 până la 8 centimetri și coadă care poate ajunge la 15 centimetri. Trăiește în păduri și zone cu vegetație deasă, își face cuiburi în trunchiurile copacilor și este activ mai ales noaptea. Hrana sa este formată în principal din fructe și semințe.

Cercetătorii de la Institutul Malbran, unul dintre cele mai importante centre argentiniene pentru studiul bolilor infecțioase, vor monta capcanele seara și le vor verifica dimineața, pentru a captura rozătoarele vii.

Printre zonele investigate se află Parcul Național Țara de Foc, o regiune de aproximativ 70.000 de hectare cu păduri, lacuri și munți, situată la 15 kilometri de Ushuaia. O altă zonă împădurită aflată în apropierea unei gropi de gunoi va fi și ea analizată.

VEZI ȘI: Ministrul Sănătății din Franța, despre hantavirus: „Secvențierea completă nu este finalizată”

Autoritățile resping ipoteza infectării într-o groapă de gunoi

Ancheta nu va include însă groapa de gunoi propriu-zisă, deși au existat informații neverificate potrivit cărora turistul olandez ar fi vizitat zona pentru a observa păsări necrofage.

Autoritățile spun că ipoteza nu are bază științifică.

„Capturarea şobolanilor în groapa de gunoi nu ar fi avut sens, pentru că rozătoarele care se află acolo sunt rozătoare urbane, nefiind susceptibile de hantavirus”, a subliniat Juan Petrina.

Primele rezultate ale analizelor ar putea apărea în aproximativ patru săptămâni.

Cercetătorii locali încearcă să elimine suspiciunile

Oamenii de știință din regiune susțin această misiune și speră că rezultatele vor clarifica situația.

„Pentru a evalua cu cea mai mare certitudine periculozitatea potenţială a rozătoarelor” locale, a declarat Guillermo DeFerrari, biolog la Centrul Austral de Investigații Științifice, CADIC.

Sebastian Poljak, specialist în mamifere locale, consideră că ancheta ar putea „eradica definitiv ideea că există hantavirus aici”.

„Nu a existat niciun antecedent”, a reamintit el.

Cercetătorii subliniază că Țara de Foc este separată de continent prin Strâmtoarea Magellan, o barieră naturală care limitează circulația speciilor de rozătoare.

„Populaţia de rozătoare din Ţara de Foc prezintă un grad de izolare important în raport cu alte populaţii”, a explicat Sebastian Poljak.

CITEȘTE ȘI: Hantavirus - Ţările afectate de cazuri confirmate

Turismul din Ushuaia ar putea fi afectat

Oamenii de știință iau în calcul și varianta ca turistul olandez să se fi infectat într-o altă regiune. Cuplul din Olanda a călătorit timp de patru luni prin Argentina, Chile și Uruguay. Hantavirusul este prezent inclusiv în Chile.

Autoritățile locale speră că rezultatele investigației vor elimina definitiv suspiciunile asupra regiunii și vor proteja turismul local. În fiecare sezon de croaziere, între septembrie și aprilie, Ushuaia primește până la 200.000 de turiști.

„Nu putem să permitem ca această poveste să continue să ia amploare”, a declarat Juan Manuel Pavlov, secretarul Institutului pentru Turism din Țara de Foc.