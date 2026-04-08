Noi modificări în sistemul de sănătate. Alexandru Rogobete, precizări

Principalele modificări ale ordinului de ministru aflat în transparență vizează:

regândirea serviciilor medicale oferite în regim de spitalizare de zi

flexibilizarea activității chirurgicale în blocul operator

regândirea mecanismului de organizare a gărzilor

Noi modificări în sistemul de sănătate. Ce presupun, mai exact, schimbările

„Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici.

Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient.

Aceeași logică se aplică și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi, unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcție de adresabilitate și de echipele disponibile.

Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii.

Totodată, clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu și, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi - garda intervențională, pentru specialitățile cu acest specific (cardiologie intervențională, neurologie intervențională etc.).

Suplimentar față de această nouă organizare și flexibilizare a modului în care se desfășoară gărzile în spitale, am ținut cont de solicitările colegilor și ale corpului medical. Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate.

Am făcut aceste modificări pentru că modul de organizare a activității medicale și al timpului de lucru din spitale avea nevoie de o ajustare echilibrată, adaptată anului 2026, care ține cont de resursa umană, de evoluția tehnologiei și a industriei farmaceutice și de nevoile oamenilor.

Mulțumesc tuturor partenerilor alături de care am colaborat la aceste modificări: profesioniști în sănătate, manageri de spitale, societăți profesionale și, în special, sindicatelor reprezentative care au participat la acest proces pentru a ajunge la o formulă echilibrată de reașezare a sistemului“, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.