DCNews Stiri Social UPU Târgoviște, zeci de milioane de lei pentru un sistem de sănătate mai bun
Data publicării: 13:10 07 Apr 2026

UPU Târgoviște, zeci de milioane de lei pentru un sistem de sănătate mai bun
Autor: Crişan Andreescu

Stefan Corneliu Ștefan, pe șantierul UPU din Târgoviște. Foto: Facebook Corneliu Ștefan

De Ziua Mondială a Sănătății, am fost pe șantier, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, pentru a vedea cum avansează lucrările la Unitatea de Primiri Urgențe, precizează Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ.

"UPU se extinde prin realizarea unui corp nou, un proiect în valoare de 20.000.000 de lei, care include și dotarea cu echipamente de ultimă generație, esențiale pentru intervenții rapide și eficiente în situații critice.

Este important ca aceste investiții să avanseze într-un ritm bun, pentru a oferi condiții moderne și sigure atât pacienților, cât și cadrelor medicale.

Sănătatea dâmbovițenilor rămâne o prioritate și vom continua proiectele care contribuie la îmbunătățirea sistemului medical, așa cum am făcut și până acum.

Investim constant pentru un sistem de sănătate mai bun.

Respect și recunoștință tuturor medicilor și celor care lucrează în domeniul sănătății! Să avem grijă de sănătatea noastră, pentru că ea contează cel mai mult", a precizat Corneliu Ștefan.

