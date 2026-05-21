Scandal uriaș după incendiul din Mamaia. SNPPC: Polițiștii, linșați public. Condamnăm atacurile și jignirile la persoană

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) susține că polițiștii care au acționat la incendiul din Mamaia sunt victimele unui linșaj mediatic și anunță că îi susține pe oamenii legii. Reacția SNPPC vine după ce jurnaliștii sosiți ieri la locul incendiului au reclamat că nu au fost lăsați să-și facă meseria. Ei au acuzat faptul că ar fi fost îndepărtați de oamenii legii și că polițiștii de la fața locului, sub un ton ridicat și sub amenințarea unor amenzi, le-ar fi spus să păstreze distanța, pentru a nu îngreuna misiunea pompierilor.

Acum, Biroul Executiv Central al SNPPC a transmis că își exprimă susținerea fermă față de colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, precizând că prioritatea absolută a polițiștilor a fost viața umană.

SNPPC: Condamnăm atacurile si jignirile la persoană

"Biroul Executiv Central al SNPPC își exprimă susținerea fermă față de colegii noștri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, supuși în ultimele ore unui linșaj mediatic nedrept, în urma intervenției la incendiul violent, care a distrus un beach-bar din stațiunea Mamaia. Din păcate, misiunea colegilor noștri fost transformată, în mod tendențios, într-un spectacol de dezinformare, cu accente profund injuste!

În contextul acuzațiilor de „abuz”, lansate în spațiul public, de către ,,o anumită parte a presei”, SNPPC face următoarele precizări, de maximă importanță pentru clarificarea împrejurărilor juridice și operative în care au acționat polițiștii:

1. Prioritatea absolută a fost viața umană: polițiștii aflați la fața locului au acționat în deplină conformitate cu procedurile operative, având obligația legală de a institui un perimetru de siguranță. Într-o situație de criză, cu risc major de explozie și propagare rapidă a focului, datoria poliției este să protejeze viețile celor prezenți, inclusiv ale jurnaliștilor, și să asigure culoarele de acces pentru autospecialele ISU Dobrogea.

2. Vom asigura asistență juridică completă pentru polițisti, prin Departamentul Juridic al SNPPC, care va asigura reprezentarea legală gratuită și asistența de specialitate pentru toți colegii implicați în acest așa-zis incident. Vom folosi toate pârghiile legale pentru a-i apăra în fața anchetelor interne și administrative, dar și pentru a acționa, inclusiv în instanță, împotriva celor care au lansat calomnii sau acuzații nefondate.

3. Condamnăm atacurile si jignirile la persoană: este profund regretabil și inacceptabil ca reprezentanți ai presei, care pretind că apără deontologia profesională, să coboare discursul public la nivelul atacurilor degradante bazate pe aspectul fizic al polițiștilor. Folosirea unor apelative jignitoare și discriminatorii, precum „pițipoancă”, „botoxată” sau „mușchiulos”, la adresa unor oameni în uniformă, aflați la datorie, demonstrează doar lipsă de argumente legale și o încercare inutilă de decredibilizare instituțională fără nicio noimă! Respectarea perimetrului de siguranță nu este opțională: respectăm libertatea presei, însă nicio dorință de a obține „senzaționalul” nu trebuie să primeze în fața legii. Împiedicarea sau forțarea unui cordon sau perimetru de siguranță pune în pericol atât civilii, cât și salvatorii, iar nicio frustrare profesională nu justifică jignirea personală a polițiștilor.

4. Prezumția de nevinovăție trebuie respectată: solicităm publicului să aștepte concluziile verificărilor interne demarate de conducerea IPJ Constanța. Respingem ferm etichetările pripite și jignirile aduse colegilor noștri, care și-au făcut datoria sub o uriașă presiune psihologică.

SNPPC va monitoriza cu atenție evoluția cazului și nu va tolera ca aplicarea corectă a legii și protejarea cetățenilor să fie transformate în monedă de schimb pentru rating sau interese de imagine!", transmite SNPPC într-un comunicat de presă.