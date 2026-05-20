Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București (ASE), a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, miercuri, 20 mai, într-o ediție în care discuțiile au atins atât zona educației, cât și pe cea a marilor teme economice și politice ale momentului.

Într-un context marcat de incertitudine fiscală, presiuni bugetare și negocieri pentru viitorul Executiv, profesorul universitar a vorbit atât despre admiterea la ASE în 2026, cât și despre direcția în care ar trebui să se îndrepte România din punct de vedere economic cu noul guvern. De altfel, numele lui Nicolae Istudor s-a aflat în ultimele luni printre variantele de premier tehnocrat vehiculate în spațiul public, pe fondul discuțiilor privind posibile formule de guvernare.

Nicolae Istudor, rectorul ASE: Singura ofertă concretă pe care am primit-o...

Bogdan Chirieac: „Domnule rector, publicul știe mai puțin, probabil, dar unul dintre numele de premieri tehnocrați vehiculate în sferele înalte ale puterii a fost și al dumneavoastră, Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București. Dumneavoastră nu sunteți implicat politic”.

Nicolae Istudor: „Nu sunt implicat politic. Eu aflu de la dumneavoastră că am fost un nume interesant. Am fost implicat politic, fără doar și poate. În 2001-2004, am făcut parte din Guvernul României, chiar la nivel de secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Sigur, de atunci am mai avut tentația, dar singura ofertă concretă pe care am primit-o, nu știu dacă am mai spus-o, familia mea știe, a fost chiar de la un premier, de la doamna prim-ministru Dăncilă. Țin minte că eram cu soția la Roma și, când m-a sunat, am crezut că e glumă. Mi-a spus: „Domnule rector, vreau să fiți vicepremierul meu”. Era în august și trebuia să mă ocup de aspecte economice. Atunci a fost un motiv serios și i-am spus doamnei să nu se supere, pentru că în 2020 aveam alegeri, asta unu, și doi, era o perioadă destul de delicată. În rest, nu am avut oferte pentru zona politică”.

Cum ieșim din criza economică? Rectorul ASE: Rapid nu se poate

Bogdan Chirieac: „Eu nu v-am pus întâmplător această întrebare. E vorba de reputația dumneavoastră, bine cunoscută. Întrebarea mea era, ținând seama că sunteți de profesie economist, cunoașteți economia, cunoașteți problemele dintr-un domeniu-cheie precum cel al agriculturii, dacă există posibilități de a ieși repede din actuala situație economică din România?”

Nicolae Istudor: „Rapid nu se poate. Repede e foarte complicat. (...) Am mai fost întrebat și la criza din 2008-2009 și atunci am zis că ne revenim în 2 ani, la fel am zis și la pandemie, dar lucrurile s-au mai lungit puțin. Aici lucrurile sunt complicate. Sunt complicate pentru că noi, ca să valorificăm eficient tot ce avem în țară, mai întâi trebuie să facem analize, ca să știm cum stăm. Trebuie să vedem ce producem noi și ce importăm. În sectorul agroalimentar avem analize și știm foarte bine unde e deficitul de balanță de comerț exterior și așa mai departe. Așa ar trebui să fie pentru fiecare industrie și, acolo unde avem, dacă avem fabrici închise sau într-o zonă delicată, statul să se implice într-o formă, să producem noi ceea ce se poate produce.

Altfel, vom deveni tot timpul dependenți de credite. Nu ne sunt favorabile condițiile în acest moment. Pe lângă instabilitatea economică, avem și una politică. Eu sper că cea politică se rezolvă destul de repede, ca să rămânem cu o singură instabilitate. Sigur, sper să avem inspirația necesară de a face aceste analize cu oameni care nu sunt interesați politic: universități, Academia Română, unități de cercetare și așa mai departe. Ele pot veni cu niște soluții. Un minister trebuie să susțină producția. Noi, dacă credem că ne vom dezvolta doar prin reduceri de cheltuieli bugetare, impozite, taxe, ne încurcăm. Pe perioadă scurtă, da. Am spus-o și mă repet, o admitem un an sau doi, da. Dar trebuie să vedem cum facem ca să ne dezvoltăm, ori noi putem să ne dezvoltăm doar prin producție”.

