Explozie bloc Rahova, anunț de ultimă oră al Parchetului

”În cauza privind explozia produsă în cartierul Rahova, municipiul București, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu organele de cercetare penală delegate, au desfășurat, în ultimele luni, un complex de activități procesuale și de cercetare, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, a lanțului cauzal și a persoanelor care pot răspunde penal și civil.

Explozie bloc Rahova. Cine sunt cei anchetați

Astfel, urmărirea penală se efectuează în prezent față de patru persoane fizice, din care trei sub măsura preventivă a controlului judiciar, precum și față de trei persoane juridice, din care una sub măsura preventivă a interzicerii desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea.

Acuzațiile aduse persoanelor fizice și juridice au fost expuse în comunicatele anterioare și se referă, în esență, la acțiuni sau inacțiuni în legătură de cauzalitate cu producerea evenimentului din 17.10.2025.

Printre activitățile efectuate, au fost dispuse și se află în derulare mai multe expertize:

– expertiză criminalistică privind stabilirea mecanismului de producere și desfășurare a exploziei, a cauzelor care au determinat deflagrația, a naturii materialului explozibil și a factorilor favorizanți care au contribuit la producerea evenimentului, cu termen de finalizare 01.08.2026;

– expertiză tehnică judiciară în domeniul electroenergetic privind verificarea conformității rețelei electrice din zona afectată, stabilirea existenței unui eventual defect electric și evaluarea contribuției acestuia la afectarea conductei de gaz și la producerea exploziei, cu termen de finalizare 01.06.2026;

– expertiză tehnică judiciară în domeniul gazelor privind identificarea sursei scurgerii și acumulării de gaze, verificarea conformității instalațiilor și stabilirea rolului acestora în producerea exploziei, cu termen de finalizare 01.08.2026.

176 de persoane fizice vătămate

Totodată, până la acest moment, pentru prejudiciile materiale sau morale suferite, au fost formulate pretenții civile de un număr de 176 de persoane fizice sau juridice, 167 dintre acestea fiind audiate în calitate de persoane vătămate ori părți civile.

Față de numărul mare de persoane vătămate și părți civile, în vederea desfășurării cu celeritate a procesului penal, s-a dispus desemnarea a patru reprezentanți comuni, avocați din oficiu, pentru un număr de 172 de persoane vătămate sau părți civile, prin care acestea din urmă își pot exercita drepturile procesuale.

În cauză, au fost introduse, în calitate de părți responsabile civilmente, două persoane juridice, în scopul reparării prejudiciului în întregime, în solidar cu inculpații persoane fizice, în măsura în care aceștia din urmă vor fi găsiți vinovați.

S-a pus sechestru

De asemenea, în vederea garantării reparării pagubei, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând persoanelor fizice și juridice cercetate, până la concurența sumelor de 53.427.296 euro și 10.476.212,69 lei.

Măsurile asigurătorii au fost puse efectiv în executare prin indisponibilizarea a 21 imobile și 4 autoturisme, bunuri a căror valoare estimată este de natură să asigure garantarea reparării prejudiciilor suferite.

Activitățile de urmărire penală continuă cu administrarea probatoriului necesar pentru lămurirea completă a cauzei, identificarea persoanelor care au săvârșit infracțiunile cercetate și pentru stabilirea răspunderii penale a acestora.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.