DCNews Stiri Un alt sibian târât de cal, în stare foarte gravă la spital. Este al doilea caz în mai puțin de 24 de ore
Data publicării: 20 Mai 2026

Un alt sibian târât de cal, în stare foarte gravă la spital. Este al doilea caz în mai puțin de 24 de ore
Autor: Iulia Horovei

sibian barbat sibiu tarat de cal Un bărbat conducând o căruță trasă de cal. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres
Încă un sibian a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost târât de un cal, într-un incident petrecut la mai puțin de 24 de ore de la cazul unei tinere însărcinate rănite grav, tot într-o localitate din județul Sibiu.

Un incident șocant, aproape tras la indigo cu un alt caz petrecut marți, 19 mai, a avut loc într-o localitate din județul Sibiu, unde un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost târât de un cal pe o distanţă de 10 metri, au anunţat miercuri reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) şi cei ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Bărbatul, în comă, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Acesta a fost transportat în comă, cu un elicopter SMURD, la Unitatea de Primiri Urgenţe Târgu Mureş.

„Serviciul de Ambulanta Judeţean Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic în localitatea Beneşti (Agnita), la un accident unde un bărbat de 58 de ani fost accidentat grav în timp ce conducea un atelaj. A pierdut controlul atelajului şi a intrat intr-un stâlp. La sosirea echipajelor bărbatul se afla în comă şi prezenta traumatisme cranio-cerebrale, toracice şi de bazin. Împreună cu echipajele ISU bărbatul a fost asistat medical, intubat, imobilizat şi transportat la UPU Târgu Mureş cu elicopterul SMURD, el fiind în stare gravă”, a transmis SAJ Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul căruţaşul a căzut din căruţă şi a fost tras de cal pe o distanţă de 10 metri, fiind prins în chingi.

„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un bărbat în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Beneşti, în timp ce conducea un atelaj hipo, ar fi pierdut controlul direcţiei de mers şi ar fi intrat cu atelajul într-un stâlp. În urma impactului, bărbatul a căzut din atelaj şi, din cauza blocării în chingi, a fost târât de cabalină pe o distanţă de aproximativ 10 metri”, a arătat IPJ Sibiu.

Al doilea caz de acest gen în județul Sibiu, în mai puțin de o zi

Este al doilea sibian târât de cal care ajunge în stare foarte gravă la spital, în mai puţin de 24 de ore. Amintim că o tânără însărcinată, în vârstă de 21 de ani, se află în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, după ce a fost târâtă de un cal, pe o distanţă de 300 de metri, în localitatea Hamba, a anunţat miercuri, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Călin Boar.

„Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.20026, internată în secţia Neurochirurgie şi transferată în secţia ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea şi tratamentul de specialitate”, a precizat Călin Boar.

Femeia a fost găsită marţi seara inconştientă de echipajul de la SMURD, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

