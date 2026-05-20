Percheziții DNA la CJ Brăila și la un club de handbal unde șef este ginerele unui important lider politic

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Brăila într-un dosar în care se investighează infracţiuni de abuz în serviciu, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, descinderi ar avea loc şi la Clubul de handbal HC Dunărea Brăila.

Potrivit unor surse, acțiunea vine în urma depunerii unei plângeri la DNA. Ar fi vizați președintele CJ și al PSD Brăila, Francisk Chiriac, vicepreședinte la nivel național și Adrian Manole, președintele HC Dunărea.

Precizările DNA

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obținute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice.

În cursul zilei de 20 mai 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Brăila. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", transmite DNA într-un comunicat de presă.

Șeful clubul de handbal Dunărea, fiul lui Mihai Tudose

Adrian Manole, președintele HC Dunărea, este ginerele europarlamentarului Mihai Tudose, președinte al Consiliului Național al PSD, fost premier al României.

Întrebat dacă are vreun comentariu cu privire la aceste acțiuni ale DNA, Adrian Manole a declarat pentru Obiectiv Vocea Brăilei: ”Nu avem nimic de ascuns! Punem la dispoziție toate documentele solicitate! Am fost și suntem de bună credință, am respectat întotdeauna legislația nu numai în relația cu Consiliul Județean! Aș dori să subliniez că luăm partea bună a lucrurilor: prin aceste acțiuni sperăm să se termine odată cu toate acuzațiile care-au fost lansate în spațiul public”.