€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Percheziții DNA la CJ Brăila și la un club de handbal unde șef este ginerele unui important lider politic
Data publicării: 20 Mai 2026

Percheziții DNA la CJ Brăila și la un club de handbal unde șef este ginerele unui important lider politic
Autor: Doinița Manic

intrare in sediul dna Descinderi ar avea loc şi la Clubul de handbal HC Dunărea Brăila. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Procurorii DNA au decins la CJ Brăila și la un club de handbal unde șef este ginerele unui important lider politic.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Brăila într-un dosar în care se investighează infracţiuni de abuz în serviciu, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Potrivit surselor citate, descinderi ar avea loc şi la Clubul de handbal HC Dunărea Brăila.

Potrivit unor surse, acțiunea vine în urma depunerii unei plângeri la DNA. Ar fi vizați președintele CJ și al PSD Brăila, Francisk Chiriac, vicepreședinte la nivel național și Adrian Manole, președintele HC Dunărea.

Precizările DNA

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, începând cu anul 2022 și până în prezent, a unor infracțiuni de abuz în serviciu, prin care ar fi fost obținute foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane, în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice.

În cursul zilei de 20 mai 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Brăila. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", transmite DNA într-un comunicat de presă.

Șeful clubul de handbal Dunărea, fiul lui Mihai Tudose

Adrian Manole, președintele HC Dunărea, este ginerele europarlamentarului Mihai Tudose, președinte al Consiliului Național al PSD, fost premier al României.

Întrebat dacă are vreun comentariu cu privire la aceste acțiuni ale DNA, Adrian Manole a declarat pentru Obiectiv Vocea Brăilei: ”Nu avem nimic de ascuns! Punem la dispoziție toate documentele solicitate! Am fost și suntem de bună credință, am respectat întotdeauna legislația nu numai în relația cu Consiliul Județean! Aș dori să subliniez că luăm partea bună a lucrurilor: prin aceste acțiuni sperăm să se termine odată cu toate acuzațiile care-au fost lansate în spațiul public”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dna
perchezitii
CJ Brăila
club de handbal
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
MAE, noi precizări după ce două românce au fost date dispărute în urma unei explozii, în Germania
Publicat acum 34 minute
PSD, nemulțumit de explicațiile lui Ilie Bolojan privind contractul de consultanță din banii SAFE: "Confirmă și adâncește suspiciunile"
Publicat acum 36 minute
Posibilă tentativă de suicid la stația de metrou Păcii: Circulația trenurilor, modificată de Metrorex
Publicat acum 37 minute
Revoltător: În cazul elevului înjunghiat de 5 ori la școală, exista istoric de hărțuire. O spune chiar prefectul!
Publicat acum 41 minute
Un bărbat din SUA este acuzat că și-a ucis soția, apoi s-a declarat „văduv” pe Facebook și i-ar fi oferit verigheta noii iubite
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 58 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close