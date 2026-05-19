DCNews Stiri Intervenție NATO în Estonia, după ce o dronă venită din Ucraina a încălcat spațiul aerian/ Drona, doborâtă de un avion militar românesc - UPDATE
Data publicării: 19 Mai 2026

Intervenție NATO în Estonia, după ce o dronă venită din Ucraina a încălcat spațiul aerian/ Drona, doborâtă de un avion militar românesc - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

drona atac nato interceptare O dronă a intrat în spațiul aerian al Estoniei. Foto cu rol ilustrativ: Agerpres
Un avion de luptă românesc al NATO a doborât marți, în Estonia, o dronă venită dinspre Ucraina, după ce aceasta a încălcat spațiul aerian al statului baltic, au anunțat autoritățile estoniene.

UPDATE: Drona ucraineană, doborâtă de un avion militar românesc 

Ministrul Apărării al Estoniei, Hanno Pevkur, a confirmat că un avion de luptă românesc a doborât astăzi drona ucraineană care a intrat în spațiul aerian estonian.

Ministrul a precizat că cel mai probabil a fost vorba despre o dronă ucraineană rătăcită, care ar fi fost bruiată și ar fi ajuns accidental în spațiul aerian al Estoniei. Acesta a mai adăugat că drona nu era îndreptată împotriva Estoniei.

El a discutat imediat cu ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, subliniind că Estonia nu a acordat permisiunea de utilizare a spațiului său aerian.

Oficialii caută în continuare resturile dronei și se asigură că nu există niciun pericol suplimentar, potrivit The Guardian.

Letonia a emis şi ea o alertă de drone, spunându-le locuitorilor din apropierea frontierei cu Rusia să rămână în locuinţe, avioanele din patrula aeriană a NATO fiind mobilizate în regiune, a anunţat armata letonă, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Un avion de luptă al NATO a doborât marţi, în Estonia, o dronă care părea să provină din Ucraina, a declarat ministrul de Externe estonian Hanno Pevkur pentru site-ul de ştiri Delfi, ultima dintr-o serie de încălcări ale spaţiului aerian în regiunea învecinată cu Rusia, relatează Reuters.

Din luna martie, mai multe drone militare ucrainene s-au rătăcit în spaţiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania şi Estonia, toate frontaliere cu Rusia, iar în Letonia acest incident a provocat căderea guvernului după o demisie a ministrului a apărării din cauza modului în care a fost gestionată intruziunea aeriană.

NATO nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia, notează Agerpres.

Războiul Rusia-Ucraina, ajuns în afara granițelor

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, multiple drone aparținând ambelor țări aflate în conflict au încălcat spațiul aerian al statelor NATO, evenimente care au determinat alianța să crească investițiile în materie de apărare.

În același timp, Rusia își continuă atacurile asupra Ucrainei, ofensiva de la Moscova alertând, din nou, autoritățile din țara noastră. Locuitorii județului Tulcea au fost avertizați în noaptea de luni spre marți, prin mesaj RO-Alert, în timp ce Ministerul Apărării a ridicat de la sol două avioane F-16.

