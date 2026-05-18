€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia!
Data publicării: 18 Mai 2026

Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia!
Autor: Loredana Iriciuc

Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată Nu e vorba despre Spania sau Grecia! Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia! / FOTO: magnific.com @jaromirchalabala
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Cercetări recente au identificat cele mai ieftine destinații pentru un weekend în Europa, unde costul vieții este semnificativ mai scăzut. În același timp, prețurile biletelor de avion cresc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce face vacanțele mai greu de planificat pentru mulți călători.

Un nou studiu realizat de Solo Female Travelers, citat de Express, a analizat destinații accesibile pentru un city break. Ei au folosit date de pe platforma Numbeo pentru 49 de locații din Europa. Din analiză au fost excluse Rusia, Belarus și Ucraina, din cauza războiului și a datelor considerate distorsionate. De asemenea, au fost eliminate dependințele de coroană precum Insula Man, Jersey, Guernsey, Gibraltar și Insulele Feroe, deoarece nu sunt state suverane.

CITEȘTE ȘI: Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate

Cum a fost calculat costul unui weekend

Cercetătorii au creat un coș zilnic de cheltuieli pentru un turist care călătorește singur. Au fost incluse șase categorii de consum:

  • masă la restaurant ieftin
  • cafea sau cappuccino
  • apă îmbuteliată de 0,33 litri
  • transport local dus întors
  • bilet de cinema
  • cazare într-un apartament cu o cameră în centrul orașului, pe noapte

Macedonia de Nord, cea mai ieftină destinație

Studiul arată că un turist singur poate petrece un weekend în Macedonia de Nord cu aproximativ 52,38 euro. Capitala Skopje este cel mai mare oraș al țării, cu peste 500.000 de locuitori. Macedonia de Nord este un stat fără ieșire la mare, aflat la graniță cu Grecia, Albania, Bulgaria, Kosovo și Serbia.

Costurile zilnice în Skopje rămân scăzute. O masă la restaurant costă aproximativ 6,51 euro, un cappuccino 1,92 euro, iar o sticlă de apă 1,05 euro.

Conform World Population Review, Macedonia de Nord se află și printre „cele mai sigure țări din lume”, pe baza Global Peace Index.

VEZI ȘI: Șeful Ryanair se plânge de scăderea vânzărilor la biletele de avion. Hotelierii confirmă declinul internațional

Alte destinații ieftine din Europa

Pe locul doi se află Bosnia și Herțegovina, cu un cost de 54,66 euro pentru un weekend. Urmează Republica Moldova, cu 54,93 euro. Serbia completează topul patru, cu un cost de 61,65 euro pentru un city break.

Surprinzător, costul cumulat al celor patru destinații ieftine se apropie de cel al unui singur weekend în cele mai scumpe țări europene.

Cele mai costisitoare destinații din Europa

Liechtenstein este cea mai costisitoare destinație, cu 222,66 euro pentru un weekend, adică de 4,25 ori mai mult decât Macedonia de Nord.

El este urmat foarte aproape de Elveția, cu 221,70 euro.

Cheltuiala zilnică în Liechtenstein ajunge la 74,22 euro, cea mai mare din Europa, în special din cauza costurilor ridicate pentru restaurante.

Ce spun experții

Mar Pages, cofondatoare Solo Female Travelers, a explicat diferențele mari de preț din Europa.

„Liechtenstein poate fi mic, dar costurile nu sunt deloc mici. Interesant este că diferența nu vine din cazare. Ea vine din cheltuielile zilnice, de la o masă simplă la o cafea, care duc costul total în vârf”. Ea a mai adăugat: „Pentru călătorii singuri care își planifică o vacanță în Europa, aceste date arată cât de mari sunt diferențele de costuri și cât de mult contează alegerea destinației”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

europa
vacante
city break
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
REPORTAJ DC NEWS: Portul Sulina, aproape de finalizare. Dragoș Ioniță (AZL) anunță sute de locuri de muncă: Vor încărca aici nave de mare capacitate ce vor ajunge în întreaga lume
Publicat acum 15 minute
Cum îmbolnăvesc gândurile negative întregul corp? Claudia Nicoleta Vîja: „Se formează o adevărată furtună chimică în organism!” / VIDEO
Publicat acum 35 minute
Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia!
Publicat acum 40 minute
Șeful spionajului din Finlanda trage frâna ambițiilor de independență ale UE: Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum a ajuns puiul cea mai consumată carne. Detaliul incredibil din trecut. La început nimeni nu se atingea de el
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 5 ore si 20 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 9 ore si 34 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Singurul premier tehnocrat al României care a avut succes. Bogdan Chirieac: A funcționat o singură dată
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close