Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia!

Un nou studiu realizat de Solo Female Travelers, citat de Express, a analizat destinații accesibile pentru un city break. Ei au folosit date de pe platforma Numbeo pentru 49 de locații din Europa. Din analiză au fost excluse Rusia, Belarus și Ucraina, din cauza războiului și a datelor considerate distorsionate. De asemenea, au fost eliminate dependințele de coroană precum Insula Man, Jersey, Guernsey, Gibraltar și Insulele Feroe, deoarece nu sunt state suverane.

CITEȘTE ȘI: Războiul din Iran mută vacanţele românilor din "early booking" în "last minute". Președintele ANAT: Nu mai există predictibilitate

Cum a fost calculat costul unui weekend

Cercetătorii au creat un coș zilnic de cheltuieli pentru un turist care călătorește singur. Au fost incluse șase categorii de consum:

masă la restaurant ieftin

cafea sau cappuccino

apă îmbuteliată de 0,33 litri

transport local dus întors

bilet de cinema

cazare într-un apartament cu o cameră în centrul orașului, pe noapte

Macedonia de Nord, cea mai ieftină destinație

Studiul arată că un turist singur poate petrece un weekend în Macedonia de Nord cu aproximativ 52,38 euro. Capitala Skopje este cel mai mare oraș al țării, cu peste 500.000 de locuitori. Macedonia de Nord este un stat fără ieșire la mare, aflat la graniță cu Grecia, Albania, Bulgaria, Kosovo și Serbia.

Costurile zilnice în Skopje rămân scăzute. O masă la restaurant costă aproximativ 6,51 euro, un cappuccino 1,92 euro, iar o sticlă de apă 1,05 euro.

Conform World Population Review, Macedonia de Nord se află și printre „cele mai sigure țări din lume”, pe baza Global Peace Index.

VEZI ȘI: Șeful Ryanair se plânge de scăderea vânzărilor la biletele de avion. Hotelierii confirmă declinul internațional

Alte destinații ieftine din Europa

Pe locul doi se află Bosnia și Herțegovina, cu un cost de 54,66 euro pentru un weekend. Urmează Republica Moldova, cu 54,93 euro. Serbia completează topul patru, cu un cost de 61,65 euro pentru un city break.

Surprinzător, costul cumulat al celor patru destinații ieftine se apropie de cel al unui singur weekend în cele mai scumpe țări europene.

Cele mai costisitoare destinații din Europa

Liechtenstein este cea mai costisitoare destinație, cu 222,66 euro pentru un weekend, adică de 4,25 ori mai mult decât Macedonia de Nord.

El este urmat foarte aproape de Elveția, cu 221,70 euro.

Cheltuiala zilnică în Liechtenstein ajunge la 74,22 euro, cea mai mare din Europa, în special din cauza costurilor ridicate pentru restaurante.

Ce spun experții

Mar Pages, cofondatoare Solo Female Travelers, a explicat diferențele mari de preț din Europa.

„Liechtenstein poate fi mic, dar costurile nu sunt deloc mici. Interesant este că diferența nu vine din cazare. Ea vine din cheltuielile zilnice, de la o masă simplă la o cafea, care duc costul total în vârf”. Ea a mai adăugat: „Pentru călătorii singuri care își planifică o vacanță în Europa, aceste date arată cât de mari sunt diferențele de costuri și cât de mult contează alegerea destinației”.