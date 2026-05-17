Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment: Vom vedea un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București

Analistul financiar Radu Georgescu a explicat cum merge economia României în 2026, avertizând că riscăm un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București.

"Azi iți explic cum merge economia României în 2026, dar bazat pe date reale, date din situațiile financiare, nu bla-blauri statistice. Ieri am stat 2 ore și am analizat situațiile financiare pe trimestrul 1 din 2026 ale companiilor listate la bursă. Aceste date sunt publice, dar probabil nu le citește nimeni. De asemenea, am studiat rapoartele oficiale, probabil nici acestea nu sunt citite. Să începem:

Piața imobiliara

Am studiat situațiile financiare publicate săptămână aceasta de dezvoltatorul One. Vânzările de proprietăți finalizate au scăzut cu 76% comparat cu trimestrul 1 din anul 2025! În trimestrul 1 din 2026 s-au vândut proprietăți în suma de 20.000.000 lei, comparat cu 82.000.000 lei în 2025. Prăbușirea vânzărilor în 2026 a determinat următorul lucru:

În trimestrul 1 din 2026 compania a avut un cash flow operațional de minus 139.000.000 lei! Pe romănește înseamnă că firma a plătit în trimestrul 1 din 2026 139.000.000 lei mai mult decât a încasat. Este o sumă imensă.

Plățile de dobânzi la credite au crescut cu 54% în 2026 - 20.000.000 în 2026, comparat cu 13.000.000 lei în 2025

Dacă în următoarele 2 trimestre vor fi rezultate financiare similare cu trimestrul 1 din 2026, probabil vom vedea un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București.

Piața auto

Conform Asociației Constructurilor de automobile, în trimestrul 1 din 2026, înmatriculările de mașini noi în România au scăzut cu 19%, iar producția de mașini în România a scăzut cu 11%.

Sectorul energetic

Conform raportului Petrom, consumul de energie din România a crescut cu 1% în trimestrul 1 din 2026, comparat cu 2025, din cauza vremii geroase.

Sectorul financiar

Conform raportului BNR, masa monetara din România (M2) a crescut cu 8,7% în martie 2026, comparat cu martie 2025. Este normal să avem cea mai mare inflație din Europa deoarece în România se printează bani fară număr

Sfatul meu e că dacă vrei să înțelegi cum merge economia, este bine să citești situațiile financiare și rapoartele oficiale", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.