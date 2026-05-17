€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment: Vom vedea un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București
Data publicării: 17 Mai 2026

Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment: Vom vedea un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București
Autor: Doinița Manic

imagine cu un grafic, recesiune, criza economică Radu Georgescu a analizat cum merge economia României în 2026. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Analistul financiar Radu Georgescu a explicat cum merge economia României în 2026.

Analistul financiar Radu Georgescu a explicat cum merge economia României în 2026, avertizând că riscăm un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București.

VEZI ȘI: Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
 

"Azi iți explic cum merge economia României în 2026, dar bazat pe date reale, date din situațiile financiare, nu bla-blauri statistice. Ieri am stat 2 ore și am analizat situațiile financiare pe trimestrul 1 din 2026 ale companiilor listate la bursă. Aceste date sunt publice, dar probabil nu le citește nimeni. De asemenea, am studiat rapoartele oficiale, probabil nici acestea nu sunt citite. Să începem:

Piața imobiliara 

Am studiat situațiile financiare publicate săptămână aceasta de dezvoltatorul One. Vânzările de proprietăți finalizate au scăzut cu 76% comparat cu trimestrul 1 din anul 2025! În trimestrul 1 din 2026 s-au vândut proprietăți în suma de 20.000.000 lei, comparat cu 82.000.000 lei în 2025. Prăbușirea vânzărilor în 2026 a determinat următorul lucru:

  • În trimestrul 1 din 2026 compania a avut un cash flow operațional de minus 139.000.000 lei! Pe romănește înseamnă că firma a plătit în trimestrul 1 din 2026 139.000.000 lei mai mult decât a încasat. Este o sumă imensă.
  • Plățile de dobânzi la credite au crescut cu 54% în 2026 - 20.000.000 în 2026, comparat cu 13.000.000 lei în 2025

Dacă în următoarele 2 trimestre vor fi rezultate financiare similare cu trimestrul 1 din 2026, probabil vom vedea un cutremur pe piața imobiliară din România și pe bursa de la București.

Piața auto 

Conform Asociației Constructurilor de automobile, în trimestrul 1 din 2026, înmatriculările de mașini noi în România au scăzut cu 19%, iar producția de mașini în România a scăzut cu 11%.

Sectorul energetic 

Conform raportului Petrom, consumul de energie din România a crescut cu 1% în trimestrul 1 din 2026, comparat cu 2025, din cauza vremii geroase.

Sectorul financiar 

Conform raportului BNR, masa monetara din România (M2) a crescut cu 8,7% în martie 2026, comparat cu martie 2025. Este normal să avem cea mai mare inflație din Europa deoarece în România se printează bani fară număr 

Sfatul meu e că dacă vrei să înțelegi cum merge economia, este bine să citești situațiile financiare și rapoartele oficiale", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Radu Georgescu
piata imobiliara
piata auto
analist financiar
sector energetic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026
Publicat acum 27 minute
Unde va avea loc Eurovision 2027 în Bulgaria? Un oraș popular printre români vrea să fie gazdă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Alexandra Căpitănescu, emoționată pe Aeroportul Otopeni la revenirea în România de la Eurovision 2026: „Suntem câștigătorii inimilor”
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Compania românească care a reușit: își vinde produsele multor armate NATO. Vedeta - autovehiculul blindat VLAH
Publicat acum 1 ora si 23 minute
România ar putea adăuga până la 40 miliarde € la PIB prin transformarea industriei IT - studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Marele absent din delegația PNL de la Cotroceni/ Încep consultările pentru viitorul Guvern
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", la 90 de ani de la deschidere. Satul din inima verde a Bucureștiului
Publicat acum 10 ore si 5 minute
Eurovision 2026. Țările care au acordat României cele mai multe puncte
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Eurovision 2026: Prima reacție a unui membru din juriul Moldovei, despre punctajul mic oferit României. "Aprecierea scăzută a fost justificată"
Publicat acum 6 ore si 34 minute
Prea puține puncte din R. Moldova pentru România la Eurovision? Chirieac: "Avem o informație care trebuie utilizată la București"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close