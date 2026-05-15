Procurorii Niță și Ștefan, în centrul unor acuzații grave: Anchetatorii vorbesc despre presiuni, îmbogățiri și dosare folosite pentru interese personale

Datele prezentate în documente judiciare conturează un tablou în care dosarele penale ar fi fost folosite, potrivit anchetatorilor, ca instrumente de presiune, negociere și influență asupra unor persoane fizice, funcționari publici și companii.

Cum ar fi funcționat mecanismul descris de anchetatori

Potrivit referatelor citate de Mediafax.ro, anchetatorii descriu un mecanism în care dosarele penale nu ar fi fost doar instrumente de investigare. Ar fi fost și mijloace de influențare a unor decizii administrative sau comerciale.

În această logică, unele persoane aflate în poziții vulnerabile juridic ar fi fost determinate să încheie contracte cu societăți indicate, iar în alte situații, refuzul ar fi fost urmat de deschiderea sau intensificarea unor anchete penale.

Documentele citate de presă vorbesc despre situații în care anchetele ar fi fost inițiate din oficiu sau preluate de la parchete inferioare, iar ulterior direcționate în mod care, potrivit procurorilor de caz, ar fi generat beneficii indirecte pentru persoane apropiate celor doi magistrați.

Cazul Medgidia și acuzațiile privind presiuni asupra unui primar

Unul dintre episoadele intens relatate îl vizează pe primarul din Medgidia, Valentin Vrabie. În materialele de presă este menționat că există indicii potrivit cărora ar fi fost solicitată suma de 200.000 de euro pentru o soluție favorabilă, respectiv o condamnare cu suspendare, iar refuzul ar fi fost urmat de o condamnare cu executare în primă instanță.

Mediafax.ro arată: „Cu privire la condamnarea primarului în primă instanță, există indicii că i-a fost pretinsă suma de 200.000 euro pentru o soluție de condamnare cu suspendare și, întrucât acesta a refuzat să ofere această sumă, a fost condamnat la o pedeapsă cu executare, așa cum i s-a comunicat că se va întâmpla în cazul neoferirii acestei sume”.

Ulterior, instanțele au schimbat soluția, iar cazul a fost una dintre piesele centrale ale dosarului analizat de anchetatori.

Teren pentru soția lui Niță

Un alt dosar, aceiași procurori, dau soluție pentru actuala soție a lui Niță: dosarul penal nr. 335/P/2021, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect executarea unor lucrări de construcție fără autorizație și fals în declarații săvârșite de către Gheorghe Radyon Ivan, vecin cu Ciobanu Sofia Cristina, actuala soție a magistratului procuror Niță Teodor.

„Constituirea acestui dosar a avut ca scop obținerea parcelei de teren aflată în proprietatea lui Gheorghe Radyon Ivan, magistratul procuror Niță Teodor procedând la atribuirea calităților procesuale de suspect și inculpat și ulterior dispunând trimiterea în judecată a lui Gheorghe Radyon Ivan, existând probe cu privire la nevinovăția acestuia. Ulterior, Judecătoria Constanța a pronunțat o soluție de achitare, soluție menținută de Curtea de Apel Constanța”, arată documentele citate de Mediafax.

Contract de aproximativ 1 milion de euro anual

Unul dintre cele mai discutate episoade este cel în care societatea Confort Urban SRL, din subordinea autorităților locale, ar fi fost determinată să încheie un contract de aproximativ 1 milion de euro anual cu o firmă indicată în contextul anchetei. În stenogramele din G4Media.ro se menționează că firma ar fi avut legături cu fosta soție a unuia dintre procurori. În documentele citate apare ideea că după încheierea contractului, dosarul penal în care erau investigate faptele ar fi fost clasat.

„În cursul lunii mai 2023, societatea CONFORT URBAN SRL, ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță, a încheiat contractul ce are ca obiect `achiziții pământ vegetal` și `depozitare deșeuri`, evaluat la 1 milion de euro anual cu societatea indicată de către procurorul Niță, fapt care l-a determinat pe acesta să dispună o soluție de clasare în cauză în luna noiembrie 2024.

Aceeași schemă ar fi fost folosită și în cazul unui dosar penal ce are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul deșeurilor pretins a fi comise de către Dumitru Chiru, primar al comunei Lumina, în care au fost instituite măsuri asigurătorii.

Ca urmare a demersurilor efectuate de către procurorul Niță, Primăria Lumina a achiziționat servicii de depozitare deșeuri de la societatea UCG CONSTRUCȚII ECOLOGICE, motiv pentru care procurorul a dispus clasarea cauzei și ridicarea măsurilor asigurătorii, mai precizează procurorii”, arată sursa citată.

Mecanismul contractelor publice

Un alt caz privește comuna Lumina, unde un dosar penal privind infracțiuni de mediu ar fi generat presiuni asupra autorităților locale. Potrivit anchetei, după aceste presiuni, primăria ar fi încheiat contracte de gestionare a deșeurilor cu o societate indicată în contextul dosarului, notează Adevărul. Ulterior, dosarul ar fi fost clasat, iar măsurile asigurătorii ridicate.

Un alt episod descris în detaliu în documente vizează zona Năvodari și gestionarea plajelor. Anchetatorii susțin că ar fi existat presiuni asupra unor operatori economici și asupra unor reprezentanți ai administrației locale pentru influențarea licitațiilor viitoare. Se arată că unele contracte ar fi trebuit să fie atribuite unor persoane interpuse, apropiate de rețeaua investigată.

De asemenea, în documente apare și ideea unor intervenții pentru neprelungirea contractelor existente, în scopul reorganizării controlului asupra sectoarelor de plajă.

Rețele de influență și persoane din jurul magistraților

În dosar apar și nume de polițiști și avocați care ar fi avut legături apropiate cu cei doi procurori. Se menționează polițiști din cadrul IPJ Constanța care ar fi avut rol de interfață în relația cu părțile din dosare și cu instituțiile publice.

Totodată, avocați care și-ar fi desfășurat stagiatura în cabinete asociate unuia dintre procurori ar fi dezvoltat relații de încredere care ulterior ar fi fost folosite în context profesional. Anchetatorii descriu o rețea informală de contacte între instituții, mediul juridic și mediul de afaceri.

Stil de viață opulent

Un exemplu citat în materialele Digi24.ro indică faptul că unul dintre polițiști ar deține mai multe apartamente și o casă în zona Năvodari, iar altul ar avea în proprietate sau prin intermediul familiei un imobil în județul Brașov. Aceste informații sunt prezentate în dosar ca elemente de context, fără a fi echivalate automat cu probe de corupție.

Tot în documentele analizate de presă, inclusiv în relatările Adevărul, anchetatorii notează existența unor relații apropiate între persoane din cercul extins al procurorilor și oameni de afaceri locali. Aceste relații sunt descrise în dosar ca posibile canale informale de comunicare, în special în contextul în care unele dintre firmele menționate apar în dosare penale sau în contracte publice investigate.

Anchetatorii nu afirmă automat că aceste legături au caracter ilicit, dar le includ în analiza modului în care ar fi putut funcționa influența sau interacțiunile dintre mediul juridic și mediul economic local. În referatele de arestare și în materialele de presă citate de Mediafax.ro se vorbește despre un „stil de viață opulent” în cazul unor persoane din cercul apropiat al anchetei.

Concluziile anchetei și gravitatea acuzațiilor

În forma prezentată de procurori, cazul descrie un ansamblu de fapte care ar fi afectat încrederea în sistemul judiciar și în imparțialitatea justiției.

Se vorbește despre utilizarea funcției publice pentru obținerea de beneficii, despre posibile presiuni asupra unor persoane și despre transformarea unor dosare penale în instrumente de negociere.

Înalta Curte a dispus astăzi arestarea preventivă a inculpaților Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor.