DCNews Stiri Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Data publicării: 13 Mai 2026

Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Autor: Iulia Horovei

kiev-ucraina-atac-rusesc-drone_59506300 Atac în Ucraina. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Cetățenii din Cernăuți, unde locuiește o comunitate importantă de etnici români, au trecut, miercuri, prin cea mai lungă alertă de atac aerian de la începutul războiului Rusiei în Ucraina.

Armata ucraineană a interceptat, miercuri, mai multe drone deasupra regiunii Cernăuţi, în care trăieşte o importantă comunitate de etnici români, a declarat guvernatorul regiunii Cernăuţi, Ruslan Osipenco.

Șase drone din opt, doborâte de forțele ucrainene

Potrivit acestuia, deasupra Cernăuţiului au fost identificate opt drone, dintre care şase au fost doborâte.

„În urma atacului, spaţiul aerian al Bucovinei a fost survolat de opt drone ale inamicului. Şase dintre ele au fost interceptate de forţele antiaeriene, iar altele două au părăsit spaţiul aerian al regiunii. Din fericire, s-au trecut fără pierderi umane şi materiale”, a scris pe pagina de Facebook, guvernatorul regiunii Cernăuţi.

Cele mai lungi alerte de atac aerian în patru ani de război

Pentru populaţia din regiune, alertele de atac aerian au fost cele mai lungi de la începutul războiului.

„A fost cea mai lungă durate a alertei de atac aerian de la începutul războiului. Populaţia din Cernăuţi a fost alertată la 11.57. Alerta a fost ridicată la 18.58", a declarat un lider al comunităţii româneşti din Cernăuţi.

Regiunea Cernăuţi este considerată una dintre cele mai sigure regiuni din Ucraina, notează Agerpres.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a înlocuit guvernatorii a două regiuni aflate la granița cu Ucraina, lovite în mod regulat de atacurile Kievului, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost prezent la București, în marja Summitului B9, având și o întâlnire bilaterală cu președintele României, Nicușor Dan

