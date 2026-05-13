€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri Ce înseamnă B9 pentru România. Bogdan Chirieac evidențiază meritul Ambasadei Țărilor de Jos: Mark Rutte nu era un bun prieten al țării noastre
Data publicării: 13 Mai 2026

Ce înseamnă B9 pentru România. Bogdan Chirieac evidențiază meritul Ambasadei Țărilor de Jos: Mark Rutte nu era un bun prieten al țării noastre
Autor: Ioan-Radu Gava

mark rutte bogdan chirieac Foto: Vlad Roibu

Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat schimbarea la 180 de grade a lui Mark Rutte față de România și rolul Ambasadei Țărilor de Jos de la București în consolidarea relațiilor cu secretarul general al NATO.

Într-o transmisiune specială DC News - România TV a Summitului B9 de la București, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre importanța acestui format și beneficiile sale pentru România.

„România câștigă vizibilitatate, notorietate și un pic mai multă importanță cu acest format“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că țara noastră „e lipită de Polonia, care e foarte importantă din punct de vedere militar în acest moment, datorită cheltuielilor uriașe pe care le face în apărare“.

„Crește importanța României din punct de vedere politic și diplomatic“, a punctat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -              EXCLUSIV Karol Nawrocki, gest de politețe față de Mette Frederiksen, premierul Danemarcei / foto în articol

Bogdan Chirieac: E bine că între timp lucrurile s-au schimbat grație Ambasadei Țărilor de Jos la București și lui Mark Rutte

De asemenea, analistul politic a evidențiat rolul Ambasadei Țărilor de Jos la București în îndulcirea relațiilor cu Mark Rutte, fost premier la Amsterdam, care multă vreme a blocat accesul României în Spațiul Schengen.

„În ceea ce privește creșterea prezenței militare, totul depinde de SUA, fiindcă statele europene, Germania, Franța, Țările de Jos, Spania și Marea Britanie vor să fie prezente și sunt prezente (n.r. în România). Faptul că am organizat acest Summit, faptul că șefii de stat, de Guvern și miniștrii din atâtea state s-au văzut e un lucru bun“, a spus Bogdan Chirieac.

„De asemenea, faptul că Mark Rutte vine din nou la București - când era premierul Țărilor de Jos nu era un bun prieten al României, știți ce am pățit cu Spațiul Schengen - e foarte bine. E bine că între timp lucrurile s-au schimbat. E meritul și al Ambasadei Țărilor de Jos la București, și al lui Mark Rutte. Toate aceste lucruri contează“, a spus Bogdan Chirieac, după care a adăugat că actuala criză politică de la București, cauzată de căderea Guvernului Bolojan, nu influențează relevanța României pe plan internațional, deoarece „și în Danemarca, Mette Frederiksen este premier interimar, deci nu e o problemă.

„Te vede lumea, ăsta e rolul acestui summit la București. Nu ne costă, nu ne doare, ci stabilim niște linii care trebuie validate de marile puteri din NATO, care sunt aceleași din UE plus Statele Unite ale Americii“, a conchis analistul politic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
ambasada tarilor de jos la bucuresti
mark rutte
summit b9
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Mihai Drapciug   •   13 Mai 2026   •   14:41

Este surprinzator de placut ca Olanda ne priveste bine cu simpatie printre europeni. Asa speram si noi la bune relatii europene dar si cu americanii partenerii nostri strategici.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ungaria s-a abținut să semneze „Declarația comună a summit-ului B9”. Explicația lui Nicușor Dan în acest sens
Publicat acum 16 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 27 minute
Dovadă cu „Bulgarizarea” României n-ar fi chiar un lucru rău
Publicat acum 44 minute
Doliu în muzica românească. A murit Aurelian-Octav Popa, o legendă a scenei românești
Publicat acum 54 minute
Biletele STB, la un pas de scumpire. Ce spune Ciprian Ciucu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 7 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
Publicat acum 6 ore si 5 minute
O nouă lege schimbă regulile pentru prosumatori. Adrian Vintilă: Ce aduce nou / video
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close