Ce înseamnă B9 pentru România. Bogdan Chirieac evidențiază meritul Ambasadei Țărilor de Jos: Mark Rutte nu era un bun prieten al țării noastre

Într-o transmisiune specială DC News - România TV a Summitului B9 de la București, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre importanța acestui format și beneficiile sale pentru România.

„România câștigă vizibilitatate, notorietate și un pic mai multă importanță cu acest format“, a spus Bogdan Chirieac, adăugând că țara noastră „e lipită de Polonia, care e foarte importantă din punct de vedere militar în acest moment, datorită cheltuielilor uriașe pe care le face în apărare“.

„Crește importanța României din punct de vedere politic și diplomatic“, a punctat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Karol Nawrocki, gest de politețe față de Mette Frederiksen, premierul Danemarcei / foto în articol

Bogdan Chirieac: E bine că între timp lucrurile s-au schimbat grație Ambasadei Țărilor de Jos la București și lui Mark Rutte

De asemenea, analistul politic a evidențiat rolul Ambasadei Țărilor de Jos la București în îndulcirea relațiilor cu Mark Rutte, fost premier la Amsterdam, care multă vreme a blocat accesul României în Spațiul Schengen.

„În ceea ce privește creșterea prezenței militare, totul depinde de SUA, fiindcă statele europene, Germania, Franța, Țările de Jos, Spania și Marea Britanie vor să fie prezente și sunt prezente (n.r. în România). Faptul că am organizat acest Summit, faptul că șefii de stat, de Guvern și miniștrii din atâtea state s-au văzut e un lucru bun“, a spus Bogdan Chirieac.

„De asemenea, faptul că Mark Rutte vine din nou la București - când era premierul Țărilor de Jos nu era un bun prieten al României, știți ce am pățit cu Spațiul Schengen - e foarte bine. E bine că între timp lucrurile s-au schimbat. E meritul și al Ambasadei Țărilor de Jos la București, și al lui Mark Rutte. Toate aceste lucruri contează“, a spus Bogdan Chirieac, după care a adăugat că actuala criză politică de la București, cauzată de căderea Guvernului Bolojan, nu influențează relevanța României pe plan internațional, deoarece „și în Danemarca, Mette Frederiksen este premier interimar, deci nu e o problemă.

„Te vede lumea, ăsta e rolul acestui summit la București. Nu ne costă, nu ne doare, ci stabilim niște linii care trebuie validate de marile puteri din NATO, care sunt aceleași din UE plus Statele Unite ale Americii“, a conchis analistul politic.