€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371
 
DCNews Stiri Tensiunile dintre Rusia și Armenia escaladează. Premierul Pașinian nu merge la summitul UEA: Nu e o căsătorie
Data publicării: 11 Mai 2026

Tensiunile dintre Rusia și Armenia escaladează. Premierul Pașinian nu merge la summitul UEA: Nu e o căsătorie
Autor: Tiberiu Vasile

Tensiunile dintre Rusia și Armenia escaladează. Premierul Pașinian nu merge la summitul UEA Nu e o căsătorie Președintele Rusiei, Vladimir Putin (dreapta), și premierul Armeniei (stânga), Nikol Pașinian, participă la o întâlnire la Kremlin, la Moscova, Rusia, 1 aprilie 2026. Sursa Foto: Agerpres.

Tensiunile dintre Rusia și Armenia continuă să crească după ce premierul Nikol Pașinian a anunțat că nu va participa la summitul UEA de la Astana.

Relațiile dintre Rusia și Armenia trec printr-o nouă etapă sensibilă, în contextul în care premierul Nikol Pașinian a anunțat că nu va participa la reuniunea Uniunii Economice Eurasiatice (UEA), programată la Astana, în Kazahstan, între 28 și 29 mai.

Decizia a fost explicată prin suprapunerea cu perioada de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 7 iunie, dar și prin agenda internă încărcată a guvernului de la Erevan.

În locul premierului, delegația Armeniei va fi condusă de vicepremierul Mher Grigoryan. Pașinian a precizat că această decizie a fost transmisă în prealabil atât conducerii de la Moscova, cât și autorităților din Kazahstan.

„I-am comunicat acest lucru președintelui Federației Ruse în timpul vizitei mele din aprilie. De asemenea, am informat președintele Kazahstanului cu privire la această decizie”, a declarat Pașinian, potrivit News.az.

Context diplomatic tot mai tensionat

Decizia vine pe fondul unor tensiuni dintre Rusia și Armenia care s-au accentuat în ultimele săptămâni. După parada Victoriei de la Moscova, la care premierul armean a lipsit, liderul rus Vladimir Putin a lansat critici la adresa Erevanului, sugerând o distanțare treptată față de Moscova.

Liderul de la Kremlin a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca Armenia să organizeze un referendum privind apropierea de Uniunea Europeană și ieșirea din UEA, comparând situația cu alte procese geopolitice din spațiul post-sovietic și avertizând asupra consecințelor unor astfel de acțiuni.

Reacția lui Pașinian

În acest context, premierul Nikol Pașinian a respins ideea unei ruperi de Moscova și a insistat că relația bilaterală rămâne una funcțională în cadrul UEA.

„Nu sunt de acord cu termenul de ‘divorț’. Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria. Nu e o căsătorie. Armenia se ghidează în relațiile interstatale după logica interstatală. Suntem membri cu drepturi depline ai UEA. Și atâta timp cât suntem membri ai UEA, participăm pe deplin la luarea tuturor deciziilor”, a declarat premierul armean.

El a subliniat totodată că Erevanul nu urmărește deteriorarea relațiilor cu Moscova, iar dialogul bilateral rămâne „calm, respectuos și bazat pe încredere reciprocă”.

Între Est și Vest

Guvernul de la Erevan își menține totuși direcția strategică dublă: continuarea reformelor interne și apropierea de Uniunea Europeană, fără a renunța la angajamentele din cadrul UEA.

„Voi continua această logică. Îmi exprim respectul atât față de președintele Federației Ruse, cât și față de Rusia. În același timp, vom avansa și în cadrul legii privind aprofundarea relațiilor cu UE și aderarea la UE, adică pe calea reformelor democratice. În relațiile cu Rusia are loc o transformare inevitabilă, dar obiectivul nostru rămâne stabilitatea și dezvoltarea țării”, a mai precizat Pașinian.

CITEȘTE ȘI: Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump
  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
armenia
vladimir putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Planul lui Bolojan de a face din PNL „o forță politică puternică”: Mă voi duce în toate județele țării
Publicat acum 24 minute
Româncă din Italia, acuzată că și-a ucis soțul cu 24 de ani mai în vârstă. Arma folosită: o ramă de tablou
Publicat acum 25 minute
Tensiunile dintre Rusia și Armenia escaladează. Premierul Pașinian nu merge la summitul UEA: Nu e o căsătorie
Publicat acum 52 minute
Infecție cu hantavirus: La ce să fii atent și câte zile durează carantina. Cele mai noi recomandări OMS
Publicat acum 59 minute
Performanța nu înseamnă doar nota 10! Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, despre cum transformă profesorii elevii mediocri în pasionați de carte / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 2 minute
Senatorul care n-a votat moțiunea de cenzură, exclus din partid
Publicat acum 9 ore si 10 minute
Propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, depusă în Parlament
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Mutare în Parlament: POT a dispărut definitiv. Ce se întâmplă cu Anamaria Gavrilă
Publicat acum 9 ore si 58 minute
De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai
Publicat acum 10 ore si 23 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close