Tensiunile dintre Rusia și Armenia escaladează. Premierul Pașinian nu merge la summitul UEA: Nu e o căsătorie

Relațiile dintre Rusia și Armenia trec printr-o nouă etapă sensibilă, în contextul în care premierul Nikol Pașinian a anunțat că nu va participa la reuniunea Uniunii Economice Eurasiatice (UEA), programată la Astana, în Kazahstan, între 28 și 29 mai.

Decizia a fost explicată prin suprapunerea cu perioada de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 7 iunie, dar și prin agenda internă încărcată a guvernului de la Erevan.

În locul premierului, delegația Armeniei va fi condusă de vicepremierul Mher Grigoryan. Pașinian a precizat că această decizie a fost transmisă în prealabil atât conducerii de la Moscova, cât și autorităților din Kazahstan.

„I-am comunicat acest lucru președintelui Federației Ruse în timpul vizitei mele din aprilie. De asemenea, am informat președintele Kazahstanului cu privire la această decizie”, a declarat Pașinian, potrivit News.az.

Context diplomatic tot mai tensionat

Decizia vine pe fondul unor tensiuni dintre Rusia și Armenia care s-au accentuat în ultimele săptămâni. După parada Victoriei de la Moscova, la care premierul armean a lipsit, liderul rus Vladimir Putin a lansat critici la adresa Erevanului, sugerând o distanțare treptată față de Moscova.

Liderul de la Kremlin a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca Armenia să organizeze un referendum privind apropierea de Uniunea Europeană și ieșirea din UEA, comparând situația cu alte procese geopolitice din spațiul post-sovietic și avertizând asupra consecințelor unor astfel de acțiuni.

Reacția lui Pașinian

În acest context, premierul Nikol Pașinian a respins ideea unei ruperi de Moscova și a insistat că relația bilaterală rămâne una funcțională în cadrul UEA.

„Nu sunt de acord cu termenul de ‘divorț’. Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria. Nu e o căsătorie. Armenia se ghidează în relațiile interstatale după logica interstatală. Suntem membri cu drepturi depline ai UEA. Și atâta timp cât suntem membri ai UEA, participăm pe deplin la luarea tuturor deciziilor”, a declarat premierul armean.

El a subliniat totodată că Erevanul nu urmărește deteriorarea relațiilor cu Moscova, iar dialogul bilateral rămâne „calm, respectuos și bazat pe încredere reciprocă”.

Între Est și Vest

Guvernul de la Erevan își menține totuși direcția strategică dublă: continuarea reformelor interne și apropierea de Uniunea Europeană, fără a renunța la angajamentele din cadrul UEA.

„Voi continua această logică. Îmi exprim respectul atât față de președintele Federației Ruse, cât și față de Rusia. În același timp, vom avansa și în cadrul legii privind aprofundarea relațiilor cu UE și aderarea la UE, adică pe calea reformelor democratice. În relațiile cu Rusia are loc o transformare inevitabilă, dar obiectivul nostru rămâne stabilitatea și dezvoltarea țării”, a mai precizat Pașinian.

CITEȘTE ȘI: Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump

