DCNews Stiri Performanța în educație, de la aurul olimpic la cultivarea dragostei de carte. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, la DC Edu
Data publicării: 09 Mai 2026

Performanța în educație, de la aurul olimpic la cultivarea dragostei de carte. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, la DC Edu
Autor: Ioan-Radu Gava

sorin ivan si Liliana Toderiuc Fedorca

Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, Director în Ministerul Educației și Cercetării , este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Luni, 11 mai 2026, începând cu ora 20:00, prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca, Director în Ministerul Educației și Cercetării , este invitata prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Temele de dezbatere vor fi:

  • Elevii români, campioni mondiali la robotică 
     
  • Olimpiada Balcanică de Matematică – o nouă performanță românească 
     
  • Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete. România, locul I în Europa 
     
  • Concursuri, competiții, olimpiade – viziunea și abordarea Ministerului 
     
  • Programe ministeriale pentru susținerea și promovarea performanței  
     
  • Școala și drumul spre performanță 
     
  • Formula performanței. Raportul între înzestrarea genetică și munca susținută. Cât talent, cât efort? 
     
  • Performanța în educație – forme de manifestare  
     
  • Asigurarea echității în educație  
     
  • Problemele și prioritățile educației, văzute din Minister și de la catedră 
     
  • Educația în Era Digitală. Direcții, programe, priorități 

