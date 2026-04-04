Horoscop 6-12 aprilie 2026. Emisiune aniversară. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO
Data actualizării: 14:10 05 Apr 2026 | Data publicării: 16:23 04 Apr 2026

EXCLUSIV Horoscop 6-12 aprilie 2026. Emisiune aniversară. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Fotografie 2026 Astrolog Daniela Simulescu Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu un careu între Soare și Jupiter. Genul de aspect care predispune la optimism exagerat și la momente în care ne controlăm cu greu energia. Dar, în același timp, ne oferă și ambiții sau dorințe puternice. 

Evenimentul astrologic principal al următoarei perioade este tranzitul lui Marte în semnul său de domiciliu, al Berbecului. Care va debuta pe 9 aprilie și se va finaliza pe 19 mai. 

Marte este planeta acțiunii, iar Berbecul este semnul începutului. După o perioadă de confuzie și apatie cu Marte în Pești, iată că avem șansa să o luăm din nou de la capăt. Însă nu oricum, ci cu viteză, energie, aplomb, curaj, impulsivitate și furie. 

Pe 12 aprilie, Marte face o conjuncție cu Neptun. Ne vom confrunta cu un grad sporit de confuzie, comportamente pasiv-agresive și noi fațete ale lumii în care trăim. 

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică,  5 aprilie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

