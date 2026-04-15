Despre Istoricul Liviu Maior, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Data publicării: 11:22 15 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Cariera reputatului profesor Liviu Maior este subiectul ediției de astăzi a emisiunii Cultura pentru toți.

Miercuri, 15 aprilie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel
Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre istoricul Liviu Maior
(1940-2026)

Lucrări publicate

  • Transilvania și războiul pentru independență (1877–1878) – Editura Dacia (1977)

  • Istorie și politică: Nicolae Iorga și Transilvania (1900-1914) – Editura Dacia (1981)

  • Mișcarea națională românească din Transilvania (1900–1914) – Editura Dacia (1986)

  • Memorandul: Filosofia politico-istorică a petiționalismului românesc – Editura Fundației Culturale

    Române (1992)

  • Alexandru Vaida-Voevod între Belvedere și Versailles – Editura Sincron (1993)

  • 1848–1849: Români și unguri în revoluție – Editura Enciclopedică (1998)

  • Românii în armata habsburgică. Soldați și ofițeri uitați – Editura Enciclopedică (2004)

  • Habsburgi și Români: De la loialitatea dinastică la identitatea națională – Editura Enciclopedică

    (2006)

  • Alexandru Vaida-Voevod: Putere și defăimare – Editura RAO (2010)

  • Studii de istorie a Transilvaniei (sec. XVIII-XX) – Editura Accent (2010)

  • Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război (1914–1916) – Editura Școala

    Ardeleană (2016)

  • Un părinte fondator al României Mari: Alexandru Vaida-Voevod – Editura Școala Ardeleană (2018)

  • Asociaționism și naționalism la românii din Transilvania – Editura Școala Ardeleană (2022)

  • Românii în „A treia Europă”. Loialitate. Revoluție. Unitate (1848–1918) – Editura Școala Ardeleană

    (2025).

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

