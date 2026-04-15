Miercuri, 15 aprilie, începând cu ora 14.00, scriitorul Flaviu George Predescu și criticul literar Daniel

Cristea-Enache, vor dialoga în cadrul scurtei emisiuni Cultura pentru toți, despre istoricul Liviu Maior

(1940-2026)

Lucrări publicate

Transilvania și războiul pentru independență (1877–1878) – Editura Dacia (1977)

Istorie și politică: Nicolae Iorga și Transilvania (1900-1914) – Editura Dacia (1981)

Mișcarea națională românească din Transilvania (1900–1914) – Editura Dacia (1986)

Memorandul: Filosofia politico-istorică a petiționalismului românesc – Editura Fundației Culturale Române (1992)

Alexandru Vaida-Voevod între Belvedere și Versailles – Editura Sincron (1993)

1848–1849: Români și unguri în revoluție – Editura Enciclopedică (1998)

Românii în armata habsburgică. Soldați și ofițeri uitați – Editura Enciclopedică (2004)

Habsburgi și Români: De la loialitatea dinastică la identitatea națională – Editura Enciclopedică (2006)

Alexandru Vaida-Voevod: Putere și defăimare – Editura RAO (2010)

Studii de istorie a Transilvaniei (sec. XVIII-XX) – Editura Accent (2010)

Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război (1914–1916) – Editura Școala Ardeleană (2016)

Un părinte fondator al României Mari: Alexandru Vaida-Voevod – Editura Școala Ardeleană (2018)

Asociaționism și naționalism la românii din Transilvania – Editura Școala Ardeleană (2022)

Românii în „A treia Europă”. Loialitate. Revoluție. Unitate (1848–1918) – Editura Școala Ardeleană (2025).

Emisiunea va fi transmisă în premieră, la DC News.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=spvYk2YnZao