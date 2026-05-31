Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism

Data publicării: 31 Mai 2026

Autor: Darius Muresan

putin romania Foto: Colaj UNIAN
„Pentru o clipă Galațiul a fost precum Liov, Dnipro, Odesa sau orice alt oraș ucrainean care se confruntă cu astfel de incidente aproape în fiecare noapte”, scriu britanicii de la The Telegraph, care dedică și azi un spațiu mare dronei ruse ce a lovit un bloc de 10 etaje din centrul Galațiului.

Dacă Moscova a intenționat sau nu să lovească NATO rămâne neclar, remarcă The Telegraph. Dmitri Peskov, secretarul de presă al Kremlinului, a declarat doar că Rusia a fost informată despre incident. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, a afirmat că acuzațiile privind implicarea Rusiei sunt „nefondate”.

Publicația britanică amintește și de declarațiile războinice ale lui Dmitri Medvedev care le-a transmis cetățenilor Uniunii Europene că „somnul liniștit s-a terminat”.

Până în prezent România a raportat 28 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul războiului rus de agresiune împotriva Ucrainei. 

Sursa menționată analizează în continuare cele întâmplate la Galați, iar expertul britanic Ed Arnold de la reputatul think tank Royal United Services Institute (RANDI) punctează că este foarte probabil ca drona Geran 2 să fi deviat în România din cauze tehnice, a bruiajului ucrainean sau a altor măsuri defensive. 

Nu e un atac deliberat, dar nu e nici loc de optimism: Rusiei nu îi mai pasă de reacția europenilor

Expertul britanic afirmă că e puțin probabil ca atacul să fi fost deliberat, dar nu e deloc optimist. Rusiei nu îi mai pasă de reacția statelor europene și pur și simplu își asumă astfel de riscuri.

„Nu cred că este ceva deliberat”, a declarat Ed Arnold, pentru The Telegraph „Dar cred că principala concluzie este că rușilor pur și simplu nu le mai pasă dacă lovesc ținte europene, deoarece nu le pasă prea mult de potențialul răspuns european.”

Aici publicația britanică amintește că discuțiile despre activarea Articolului 5 din tratatul NATO, care obligă la un răspuns comun în cazul unui atac armat, „s-au limitat la zonele mai radicale ale internetului” și o citează și pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, care a cerut doar ca alianța să accelereze transferul de tehnologie anti-dronă către România.

Chiar dacă atacul a fost neintenționat, Moscova va trage învățăminte din această reacție. În întreaga Europă, Vladimir Putin și-a intensificat războiul hibrid, trimitând fregate prin Canalul Mânecii pentru a escorta nave ale „flotei fantomă” și îndemnând diplomații UE să părăsească Kievul.

Rusia vrea să genereze sentimentul că rămâne periculoasă, eventual scăpată de sub control, deoarece pe câmpul de luptă pare tot mai blocată, mai scriu britanicii.

