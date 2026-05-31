Prima poziție clară de la nivel înalt din partidul lui Trump, care condamnă Rusia după ce drona rusă căzut pe un bloc din Galați

Preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch, a condamnat sâmbătă, într-o postare pe reţeaua X, "încălcarea nesăbuită a spaţiului aerian românesc de către Rusia" şi a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România şi aliaţii NATO, după incidentul grav provocat de prăbuşirea unei drone pe un bloc de locuinţe din Galaţi.
"Încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia şi lipsa de respect faţă de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii noştri NATO împotriva acestui comportament provocator", a scris Jim Risch pe X.
"Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA.
În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu, amintește Agerpres. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip "Geran-2", de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.
Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene şi NATO, precum şi din partea mai multor state membre ale celor două organizaţii.
de Anca Murgoci