DCNews Stiri Internațional Prima poziție clară de la nivel înalt din partidul lui Trump, care condamnă Rusia după ce drona rusă căzut pe un bloc din Galați
Data publicării: 31 Mai 2026

Prima poziție clară de la nivel înalt din partidul lui Trump, care condamnă Rusia după ce drona rusă căzut pe un bloc din Galați
Autor: Darius Mureșan

drona prabusita pe un bloc din galati Inquam Photos Octav Ganea Sursa foto: Inquam Photos Octav Ganea
Preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch, a condamnat sâmbătă, într-o postare pe reţeaua X, "încălcarea nesăbuită a spaţiului aerian românesc de către Rusia" şi a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru România şi aliaţii NATO, după incidentul grav provocat de prăbuşirea unei drone pe un bloc de locuinţe din Galaţi.

"Încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia şi lipsa de respect faţă de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii noştri NATO împotriva acestui comportament provocator", a scris Jim Risch pe X.

"Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu, amintește Agerpres. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip "Geran-2", de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene şi NATO, precum şi din partea mai multor state membre ale celor două organizaţii.

drona galati
sua
