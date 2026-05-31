Prima poziție clară de la nivel înalt din partidul lui Trump, care condamnă Rusia după ce drona rusă căzut pe un bloc din Galați

"Încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia şi lipsa de respect faţă de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii noştri NATO împotriva acestui comportament provocator", a scris Jim Risch pe X.

"Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu, amintește Agerpres. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip "Geran-2", de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene şi NATO, precum şi din partea mai multor state membre ale celor două organizaţii.