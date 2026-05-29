DCNews Stiri Casa Albă a publicat o hartă a arestărilor de imigranți și i-a comparat cu extratereștrii / foto în articol
Data publicării: 29 Mai 2026

Casa Albă a publicat o hartă a arestărilor de imigranți și i-a comparat cu extratereștrii / foto în articol
Autor: Elena Aurel

Sursa foto: Agerpres
Casa Albă a publicat o hartă a arestărilor de imigranți din SUA, pe care i-a comparat cu extratereștrii.

Casa Albă a lansat joi o hartă a arestărilor de imigranţi pe întreg teritoriul SUA, pe un site web cu tematică spaţială intitulat "aliens", a cărui imagine de fundal este silueta unui extraterestru care umblă prin deşert, într-o persiflare a ideii că ţara ar ascunde secrete legate de spaţiu, relatează EFE.

Portalul se deschide cu un text care se derulează la fel ca în filmele din seria "Războiul stelelor" , cu blocuri de text care apar pe măsură ce utilizatorii derulează pagina, în timp ce stele cad în fundal.

"Ei umblă printre noi", menţionează site-ul web şi adaugă că "de 60 de ani, guvernul american a păstrat un secret bine ascuns. Extratereştrii se află printre noi, trăiesc în cartierele noastre şi interacţionează cu noi în viaţa de zi cu zi. Fac cumpărături în aceleaşi magazine, frecventează aceleaşi cursuri ca şi copiii noştri şi duc o viaţă aparent normală".

"Cu o singură excepţie - nu au ce căuta aici", se spune în continuare.

VEZI ȘI: Cristian Diaconescu dezvăluie discuții confidențiale din NATO privind forțele SUA: De la a retrage 4.000, până la a desfășura 5.000, în doar o săptămână / Video

Cifră în continuă creștere

În partea de jos a paginii apare un contor care arată numărul aşa-numitelor "întâlniri" produse, o cifră care se ridica la 3,1 milioane şi care a continuat crească joi seara, făcându-se referire aparent la numărul de imigranţi reţinuţi.

Noua hartă nu precizează perioada în care au fost efectuate aceste reţineri, dar având în vedere cifra menţionată, ar putea fi vorba despre datele publicate de Departamentul Securităţii Naţionale într-un raport care cuprinde arestările efectuate din septembrie 2024 până în aprilie anul acesta, notează EFE, potrivit Agerpres. 

