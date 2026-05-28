Probleme la metrou, în Capitală. Circulație pe un singur fir între Preciziei şi Politehnică

Circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară pe un singur fir (în ambele sensuri) între Preciziei şi Politehnică, după ce unei persoane i s-a făcut rău, informează Metrorex.

Potrivit unei informări a companiei, joi, în jurul orei 09:10, în trenul de metrou aflat în staţia Preciziei, linia 2, a fost raportată o urgenţă medicală: unei persoane i s-a făcut rău, motiv pentru care a fost solicitat ajutorul SMURD.

"Trenul este staţionat la peron până la încheierea procedurilor ce se impun în astfel de cazuri. Pasagerii din trenul oprit şi-au continuat călătoria cu un alt tren sosit la cealaltă linie. În acest moment, circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară pe un singur fir (în ambele sensuri) între Preciziei şi Politehnică", se arată în informare.