€ 5.2393
|
$ 4.4990
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2393
|
$ 4.4990
 
DCNews Stiri Dezechilibre financiare între Ilfov și restul țării. Ștefan Rădulescu, avertisment privind blocajele din PNRR și riscul întârzierii investițiilor
Data publicării: 27 Mai 2026

EXCLUSIV Dezechilibre financiare între Ilfov și restul țării. Ștefan Rădulescu, avertisment privind blocajele din PNRR și riscul întârzierii investițiilor
Autor: Loredana Iriciuc

Stefan Rădulescu, vicepresedinte CJ Ilfov Foto: Crișan Andreescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

La evenimentul „UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?”, organizat de DC Media Group, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov Ștefan Rădulescu a atras atenția asupra modului în care funcționează în practică proiectele finanțate din PNRR, de la durata mare a proceselor de evaluare până la întârzierile din zona de decontare. El spune că aceste blocaje administrative pun presiune pe implementarea investițiilor locale și pe capacitatea autorităților de a finaliza proiectele la timp.

Rădulescu susține că „aproximativ un milion de oameni locuiesc în județul Ilfov în momentul de față” și că „aproximativ 150-200.000 de oameni lucrează cu acte în regulă în București. Aceștia contribuie la bugetul municipiului București cu aproximativ 1,2-1,3 miliarde de lei. Din acești bani (…) se întorc undeva la 70-80 de milioane de lei, ca să faceți dumneavoastră o comparație raportat la ceea ce contribuie cetățenii județului Ilfov cu ceea ce primesc”.

CITEȘTE ȘI: Probleme la proiectele PNRR: Radu Miruță anunță riscuri pentru Autostrada A7 și Tunelul Urșilor

Miliarde către stat, dar zero la nivel local

Problema se accentuează și mai mult atunci când discuția ajunge la marii contribuabili.

„Există undeva la 2-300 de firme, marii contribuabili se numesc. Am mers și aici pe fir să vedem contribuția acestora către bugetul de stat. Din datele pe care le-am colectat, aproximativ 6-7 miliarde de lei merg la bugetul de stat în mod direct, așa este legislația din România. Din aceste sume, cu părere de rău, vă spun că la bugetul Consiliului Județean nu se întoarce absolut nimic.

Deci, din acești bani de 6-7 miliarde de lei pe care îi contribuie marii contribuabili, la județul Ilfov nu revine niciun leu. Ei ar fi trebuit să se întoarcă sub forma unor investiții, nu știu, o formulă legală prin care să putem și noi să răspundem nevoilor pe care le avem, pentru că există o presiune foarte mare la nivelul județului Ilfov în momentul de față. Pentru că județul Ilfov înconjoară, așa cum știm cu toții, capitala țării. În capitala țării se produce undeva la 26% din produsul intern brut, iar județul Ilfov are undeva la 3% din acest produs intern brut”.

PNRR: Investiții realizate și timp pierdut în proceduri

O mare parte din intervenție a fost dedicată proiectelor derulate prin PNRR, considerate importante pentru modernizarea serviciilor publice din județ.

„Aș merge către importanța proiectelor implementate deja de către noi pe PNRR. Avem undeva la 14 proiecte pe care le-am implementat deja în cuantum de aproximativ 30 de milioane de euro”, mai spune Ștefan Rădulescu. 

„Aceste investiții au fost extrem de importante pentru noi, pentru că au mers în zona de echipamente și aparatură medicală, în special în spitalele pe care le avem în coordonare la nivelul Consiliului Județean Ilfov. Avem Spitalul Județean Ilfov, am cumpărat aceste echipamente atât de necesare fiecărui pacient care calcă pragul spitalului și nu numai.

De asemenea, la nivelul Spitalului Buftea am făcut investiții în proiecte de prevenire a celor infecții nosocomiale despre care se vorbește cu multă insistență în spațiul public și pe care evident că și noi, ca oameni politici, avem responsabilitatea de a contribui la reducerea numărului de infecții prin aceste investiții pe care le facem”.

Ștefan Rădulescu, Ilfov, avertisment privind blocajele administrative din PNRR și riscul întârzierii investițiilor

Digitalizare în spitale

Pe lângă infrastructura medicală, administrația locală a investit și în digitalizare, cu scopul de a reduce presiunea pe personalul medical și de a îmbunătăți relația cu pacienții.

„În zona de digitalizare, tot pentru spitale, am implementat anumite platforme digitale care să vină în susținerea și în sprijinul cadrelor medicale, în mod special, și în relația cu pacienții și cu aparținătorii pacienților pentru a putea nota în mod electronic, cu tablete, cu software și așa mai departe, echipamente hardware și nu numai”, explică Rădulescu.

Școli dotate și investiții în educație la scară județeană

 

Educația apare ca al doilea pilon major al investițiilor finanțate din fonduri europene.

„PNRR-ul pentru noi este și a fost important. Ca să vă faceți o idee, la nivelul județului Ilfov noi avem un venit din venituri proprii undeva la 400 de milioane de lei. Fără PNRR, fără fonduri europene și fără finanțări de la bugetul de stat, noi nu facem față presiunii pe care o avem de dezvoltare, pentru că se dezvoltă. Se construiesc locuințe, se construiesc hale industriale de depozitare, de producție și așa mai departe.

Consiliul Județean a fost promotorul ca în 39 din 40 de localități să se implementeze tot pe PNRR pe componenta aceea de dotări și echipamente pentru unitățile de învățământ. Practic, toate unitățile de învățământ au accesat proiecte pe fonduri europene între 300 și 500 de mii de euro per localitate prin care au dotat toate laboratoarele: biologie, informatică, chimie. De asemenea, au cumpărat mobilier pentru unitățile de învățământ. Deci, pentru noi a fost un mare plus.

M-aș opri un pic, de exemplu, pe programul Școli Verzi, care este un program important. În momentul de față sunt patru școli la nivelul județului Ilfov. care construiesc școli de la zero foarte mari, o valoare de 30 de milioane de euro doar la aceste patru localități”, a mai spus vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

Ștefan Rădulescu, Ilfov, avertisment privind blocajele administrative din PNRR și riscul întârzierii investițiilor

Blocaje administrative și timp pierdut în evaluări

Durata proceselor administrative și deconturile lente sunt criticate de Ștefan Rădulescu.

„Aș sublinia faptul că evaluarea acestor proiecte a durat între 12, 14 și 16 luni, ceea ce nouă ni s-a părut ca administrație publică locală foarte mult. Pentru că timpul rămas pentru implementarea proiectului și pentru finalizarea construcției este unul scăzut. Dacă tu stai 12-14 luni pentru această evaluare a proiectelor, să se desemneze câștigătorii proiectelor, evident că după aceea, cu procedurile de licitație și cu implementarea, ai pierdut foarte mult timp.

De asemenea, aș mai insista pe componenta de deconturi. În aceste proiecte cu termen deadline 31 august, este absolut imperios necesar ca deconturile să fie făcute cât mai repede posibil. Nu zice nimeni să nu se verifice, dar să fie alocată o resursă umană semnificativă, astfel încât aceste deconturi să se realizeze în mod rapid cu celeritate.

Nu suntem în măsură să apreciez resursa umană care există la nivelul ministerelor, pentru că, de exemplu, la nivelul școlilor verzi, că vorbeam despre ele, este Ministerul Educației, ministerul de resort care gestionează acest program. Nu suntem în măsură pentru că nu cunosc oamenii de acolo, dar ce pot să spun este că trebuie să fie pusă lista de priorități, astfel încât ca aceste școli să fie terminate și să luăm toți banii de acolo să nu fim nevoiți să mutăm pe alte programe sau pe bugetul de stat”, a conchis vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov Ștefan Rădulescu.

Urmăriți integral „UPGRADE ROMÂNIA: Viața după PNRR: Cum evităm prăbușirea investițiilor în 2027?”, organizat de DC Media Group:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stefan radulescu
ilfov
pnrr
dc media group
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Zelenski, scrisoare urgentă către Trump: Ucraina rămâne fără sisteme de apărare
Publicat acum 5 minute
PNRR-ul, gestionat deficitar în România, o spune Victor Negrescu, din PE: Nu poate fi repetat! Problema nu e doar că pierdem 10 mld. de euro
Publicat acum 21 minute
Lansarea proiectului „Garanție de portofoliu plafonată combinată cu sprijin sub forma de grant într-o operațiune unică din contribuție PCIDIF 2021-2027”
Publicat acum 23 minute
Guvernul se joacă! UDMR, USR, dar și PNL par să blocheze scenariul unui guvern tehnocrat. ”Ne întoarcem la oameni”
Publicat acum 23 minute
Vești bune pentru apicultori. Câți euro vor primi pentru fiecare familie de albine înregistrată
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 58 minute
Dezinformarea, atacată de preşedintele Nicuşor Dan. "Oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă încredere să ne asculte când deschidem gura" / Video
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Mircea Badea: Poți să fii Verstappen, combinat cu Titi Aur și Ari Vatanen. Ce să faci în acest caz?! Am avut un accident absolut identic pe Valea Oltului
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Lovitură pentru pensionari. ÎCCJ, decizie referitoare la perioada stagiului militar
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop iunie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 5 minute
Horoscop 27 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close