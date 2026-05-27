Rădulescu susține că „aproximativ un milion de oameni locuiesc în județul Ilfov în momentul de față” și că „aproximativ 150-200.000 de oameni lucrează cu acte în regulă în București. Aceștia contribuie la bugetul municipiului București cu aproximativ 1,2-1,3 miliarde de lei. Din acești bani (…) se întorc undeva la 70-80 de milioane de lei, ca să faceți dumneavoastră o comparație raportat la ceea ce contribuie cetățenii județului Ilfov cu ceea ce primesc”.

Miliarde către stat, dar zero la nivel local

Problema se accentuează și mai mult atunci când discuția ajunge la marii contribuabili.

„Există undeva la 2-300 de firme, marii contribuabili se numesc. Am mers și aici pe fir să vedem contribuția acestora către bugetul de stat. Din datele pe care le-am colectat, aproximativ 6-7 miliarde de lei merg la bugetul de stat în mod direct, așa este legislația din România. Din aceste sume, cu părere de rău, vă spun că la bugetul Consiliului Județean nu se întoarce absolut nimic.

Deci, din acești bani de 6-7 miliarde de lei pe care îi contribuie marii contribuabili, la județul Ilfov nu revine niciun leu. Ei ar fi trebuit să se întoarcă sub forma unor investiții, nu știu, o formulă legală prin care să putem și noi să răspundem nevoilor pe care le avem, pentru că există o presiune foarte mare la nivelul județului Ilfov în momentul de față. Pentru că județul Ilfov înconjoară, așa cum știm cu toții, capitala țării. În capitala țării se produce undeva la 26% din produsul intern brut, iar județul Ilfov are undeva la 3% din acest produs intern brut”.

PNRR: Investiții realizate și timp pierdut în proceduri

O mare parte din intervenție a fost dedicată proiectelor derulate prin PNRR, considerate importante pentru modernizarea serviciilor publice din județ.

„Aș merge către importanța proiectelor implementate deja de către noi pe PNRR. Avem undeva la 14 proiecte pe care le-am implementat deja în cuantum de aproximativ 30 de milioane de euro”, mai spune Ștefan Rădulescu.

„Aceste investiții au fost extrem de importante pentru noi, pentru că au mers în zona de echipamente și aparatură medicală, în special în spitalele pe care le avem în coordonare la nivelul Consiliului Județean Ilfov. Avem Spitalul Județean Ilfov, am cumpărat aceste echipamente atât de necesare fiecărui pacient care calcă pragul spitalului și nu numai.

De asemenea, la nivelul Spitalului Buftea am făcut investiții în proiecte de prevenire a celor infecții nosocomiale despre care se vorbește cu multă insistență în spațiul public și pe care evident că și noi, ca oameni politici, avem responsabilitatea de a contribui la reducerea numărului de infecții prin aceste investiții pe care le facem”.

Digitalizare în spitale

Pe lângă infrastructura medicală, administrația locală a investit și în digitalizare, cu scopul de a reduce presiunea pe personalul medical și de a îmbunătăți relația cu pacienții.

„În zona de digitalizare, tot pentru spitale, am implementat anumite platforme digitale care să vină în susținerea și în sprijinul cadrelor medicale, în mod special, și în relația cu pacienții și cu aparținătorii pacienților pentru a putea nota în mod electronic, cu tablete, cu software și așa mai departe, echipamente hardware și nu numai”, explică Rădulescu.

Școli dotate și investiții în educație la scară județeană

Educația apare ca al doilea pilon major al investițiilor finanțate din fonduri europene.

„PNRR-ul pentru noi este și a fost important. Ca să vă faceți o idee, la nivelul județului Ilfov noi avem un venit din venituri proprii undeva la 400 de milioane de lei. Fără PNRR, fără fonduri europene și fără finanțări de la bugetul de stat, noi nu facem față presiunii pe care o avem de dezvoltare, pentru că se dezvoltă. Se construiesc locuințe, se construiesc hale industriale de depozitare, de producție și așa mai departe.

Consiliul Județean a fost promotorul ca în 39 din 40 de localități să se implementeze tot pe PNRR pe componenta aceea de dotări și echipamente pentru unitățile de învățământ. Practic, toate unitățile de învățământ au accesat proiecte pe fonduri europene între 300 și 500 de mii de euro per localitate prin care au dotat toate laboratoarele: biologie, informatică, chimie. De asemenea, au cumpărat mobilier pentru unitățile de învățământ. Deci, pentru noi a fost un mare plus.

M-aș opri un pic, de exemplu, pe programul Școli Verzi, care este un program important. În momentul de față sunt patru școli la nivelul județului Ilfov. care construiesc școli de la zero foarte mari, o valoare de 30 de milioane de euro doar la aceste patru localități”, a mai spus vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov.

Blocaje administrative și timp pierdut în evaluări

Durata proceselor administrative și deconturile lente sunt criticate de Ștefan Rădulescu.

„Aș sublinia faptul că evaluarea acestor proiecte a durat între 12, 14 și 16 luni, ceea ce nouă ni s-a părut ca administrație publică locală foarte mult. Pentru că timpul rămas pentru implementarea proiectului și pentru finalizarea construcției este unul scăzut. Dacă tu stai 12-14 luni pentru această evaluare a proiectelor, să se desemneze câștigătorii proiectelor, evident că după aceea, cu procedurile de licitație și cu implementarea, ai pierdut foarte mult timp.

De asemenea, aș mai insista pe componenta de deconturi. În aceste proiecte cu termen deadline 31 august, este absolut imperios necesar ca deconturile să fie făcute cât mai repede posibil. Nu zice nimeni să nu se verifice, dar să fie alocată o resursă umană semnificativă, astfel încât aceste deconturi să se realizeze în mod rapid cu celeritate.

Nu suntem în măsură să apreciez resursa umană care există la nivelul ministerelor, pentru că, de exemplu, la nivelul școlilor verzi, că vorbeam despre ele, este Ministerul Educației, ministerul de resort care gestionează acest program. Nu suntem în măsură pentru că nu cunosc oamenii de acolo, dar ce pot să spun este că trebuie să fie pusă lista de priorități, astfel încât ca aceste școli să fie terminate și să luăm toți banii de acolo să nu fim nevoiți să mutăm pe alte programe sau pe bugetul de stat”, a conchis vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov Ștefan Rădulescu.

