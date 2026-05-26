€ 5.2359
|
$ 4.4978
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2359
|
$ 4.4978
 
DCNews Stiri Val de zboruri spre Turcia în iunie, amânate sau anulate. Alți români au primit vestea că decolează din alt oraș
Data publicării: 26 Mai 2026

Val de zboruri spre Turcia în iunie, amânate sau anulate. Alți români au primit vestea că decolează din alt oraș
Autor: Roxana Neagu

turcia-steag_75005100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Vacanțele românilor din iunie, în Turcia, sunt puse sub semnul întrebării.

”Bună dimineața, mai are cineva zbor spre Antalya în iunie? Noi avem pentru data de 16 iunie și s-a anulat” a ridicat problema o româncă, pe un grup de vacanțe în Turcia: ”Am avut Cluj - Bodrum din 18 iunie. S-a anulat din motive operaționale”. 

Ulterior, a revenit cu precizări: ”Cel din Cluj spre Bodrum s-a anulat. Au dat pe Arad o variantă cu două zile mai repede și plecare din Timișoara sau anulare. Motive operaționale spun ei. Primul a fost cu tour operator Karpaten și zbor TAROM. Al doilea cu Anex și zbor cu Mavi Gok. Dar deja tot se anulează și nu știu dacă mai merită să reprogramăm”. 

Alt turist precizează că are zbor din 8 iunie, dar s-a schimbat aeroportul: ”Eram pe Craiova, acum e de la București”. 

Majoritatea turiștilor expun următoarele situații: 

  • dacă avionul e plin - acesta fiind mesajul optimist dat de către agențiile de turism (”avionul e plin, nu se anulează, modifică aeroportul de decolare”) - atunci nu apar modificări. 
  • sunt situații când zborul nu e anulat, dar se modifică orașul din care decolează: În loc de Timișoara, Cluj sau în loc de Craiova, București. 
  • zborul e anulat. 

Această situație a fost anunțată din timp în Europa, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și blocajului din Strâmtoarea Ormuz, care a dus la o criză de combustibil. Lipsa de kerosen nu este invocată de agențiile de turism sau de companiile aeriene. 

Citește și: Zboruri anulate de criza combustibilului: Suma pe care o primește fiecare pasager. Suprataxele pentru biletele vândute, interzise 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zboruri turcia
zboruri anulate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Mii de protestatari ai Opoziției din Turcia, respinși de poliție cu tunuri cu apă (VIDEO)
Publicat acum 16 minute
Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
Publicat acum 17 minute
Foto - Ce caută frații Andrew și Tristan Tate la Cluj. Val de ironii și reacții: „N-au ei bani de Cluj”
Publicat acum 43 minute
Ucraina și zeci de state denunță la ONU „unul dintre cele mai devastatoare” bombardamente ale Rusiei
Publicat acum 47 minute
A negociat președintele Nicușor Dan cu propunerile la masă? Cine e, de fapt, iepurele
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Eugen Tomac, premier de cursă lungă pentru dezideratul lui Nicușor Dan. Scenariul care ar lăsa PNL în afara deciziei politice
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 9 ore si 56 minute
Andrei Caramitru: Vă spun o informație. Știți cât plătesc saudiții pe consultanță de la marile firme internaționale?
Publicat acum 7 ore si 22 minute
Situația urșilor din România, scăpată de sub control: Adevăratul motiv pentru care nu se iau măsuri
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close