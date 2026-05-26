Val de zboruri spre Turcia în iunie, amânate sau anulate. Alți români au primit vestea că decolează din alt oraș

”Bună dimineața, mai are cineva zbor spre Antalya în iunie? Noi avem pentru data de 16 iunie și s-a anulat” a ridicat problema o româncă, pe un grup de vacanțe în Turcia: ”Am avut Cluj - Bodrum din 18 iunie. S-a anulat din motive operaționale”.

Ulterior, a revenit cu precizări: ”Cel din Cluj spre Bodrum s-a anulat. Au dat pe Arad o variantă cu două zile mai repede și plecare din Timișoara sau anulare. Motive operaționale spun ei. Primul a fost cu tour operator Karpaten și zbor TAROM. Al doilea cu Anex și zbor cu Mavi Gok. Dar deja tot se anulează și nu știu dacă mai merită să reprogramăm”.

Alt turist precizează că are zbor din 8 iunie, dar s-a schimbat aeroportul: ”Eram pe Craiova, acum e de la București”.

Majoritatea turiștilor expun următoarele situații:

dacă avionul e plin - acesta fiind mesajul optimist dat de către agențiile de turism (”avionul e plin, nu se anulează, modifică aeroportul de decolare”) - atunci nu apar modificări.

- acesta fiind mesajul optimist dat de către agențiile de turism (”avionul e plin, nu se anulează, modifică aeroportul de decolare”) - sunt situații când zborul nu e anulat, dar se modifică orașul din care decolează: În loc de Timișoara, Cluj sau în loc de Craiova, București.

zborul e anulat.

Această situație a fost anunțată din timp în Europa, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și blocajului din Strâmtoarea Ormuz, care a dus la o criză de combustibil. Lipsa de kerosen nu este invocată de agențiile de turism sau de companiile aeriene.

Citește și: Zboruri anulate de criza combustibilului: Suma pe care o primește fiecare pasager. Suprataxele pentru biletele vândute, interzise