Noi reguli pentru turiști, în Grecia. "Sunt făcute să ne ajute să ne păstrăm moştenirea" spune Konstantinos Gkioulekas la București
Data publicării: 25 Mai 2026

Noi reguli pentru turiști, în Grecia. ”Sunt făcute să ne ajute să ne păstrăm moştenirea” spune Konstantinos Gkioulekas la București
Autor: Roxana Neagu

steag grecia Grecia Atena. Foto: Pixabay
Apar noi reguli pentru turismul în Grecia. Konstantinos Gkioulekas, ministru adjunct de Interne pentru regiunile Macedonia şi Tracia, explică importanța lor.

Konstantinos Gkioulekas, ministru adjunct de Interne pentru regiunile Macedonia şi Tracia, a spus astăzi, la București, la un eveniment al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), împreună cu Ambasada Republicii Elene la Bucureşti, că: "Într-adevăr, există anumite reguli, în primul rând pentru greci, dar şi pentru toţi prietenii care vin în Grecia. Aceste reguli sunt făcute să ne ajute să ne păstrăm moştenirea culturală, să putem proteja copiii mici care vin în Grecia, dar şi pe aceia din Grecia. Puteţi veni în Grecia şi chiar dacă respectaţi aceste reguli o să petreceţi foarte bine", a răspuns demnitarul elen la o întrebare pe această temă. 

”Voi descrie o imagine care s-a întipărit în mintea noastră şi în sufletul nostru. Vedem cu cât respect şi cu câtă iubire prietenii noştri români vin la bisericile din Grecia. Ei arată un respect deosebit faţă de lăcaşurile noastre de cult”, a adăugat Konstantinos Gkioulekas

”Pe aceste meleaguri a pornit revoluţia pentru eliberarea neamului nostru”

Despre România, ministrul grec a spus: ”Când venim pe aceste pământuri aducem recunoştinţa eternă a poporului grec către poporul român pentru că de pe aceste meleaguri a pornit revoluţia pentru eliberarea neamului nostru. De asemenea, ne bucurăm că ne aflăm în această clădire istorică care aparţine Camerei de Comerţ şi Industrie a României, co-organizator al evenimentului, pentru că aici a fost semnat acordul de la Bucureşti din 1913 care a trasat graniţele Greciei moderne”. 

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat la o conferinţă de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor şi infrastructurii.

Reguli mai stricte în construcții, în principal

Regiunile vor fi subîmpărţite în funcţie de impactul turismului, destinaţiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini şi Mykonos trebuind să îndeplinească condiţii mai stricte pentru lucrările de construcţii. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel mult 100 de paturi.

În sezonul de vârf, Santorini şi Mykonos sunt percepute ca supraaglomerate, rezidenţii se plâng de ani de zile de congestionarea traficului, deficitul de apă, majorarea chiriilor şi supraîncărcarea infrastructurii.

Reglementările din domeniul construcţiilor vor fi mai stricte, noi hoteluri în afara regiunilor unde se construieşte în mod oficial fiind permise doar pe marile proprietăţi. 

Fără pantofi cu toc

Printre cele mai discutate măsuri se numără interzicerea purtării pantofilor cu toc subţire în zonele arheologice, inclusiv la Acropole. Decizia are ca scop protejarea suprafeţelor din marmură, vechi de peste două milenii, care sunt deja afectate de traficul intens de turişti.

În acelaşi timp, atingerea exponatelor din muzee sau a obiectelor din siturile istorice este strict interzisă, măsură menită să conserve patrimoniul cultural. Autorităţile au înăsprit şi legislaţia rutieră, mai ales în zonele turistice. 

Până în 2040, numărul turiştilor ar urma să ajungă la 55 milioane, o creştere cu 18 milioane faţă de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să fie de 36 miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei. 

