Insula de lux care valora 8 milioane de euro a ajuns la preț de apartament cu 4 camere din București. Motivele

Insula Makri din arhipelagul Echinades din Marea Ionică a fost prezentată în trecut de agențiile internaționale imobiliare ca fiind un loc ideal, exclusivist, inclusiv un resort de cinci stele cu vile private. Prețul era în trecut de aproape 8 milioane de euro, transmite Novinite.

Vremurile s-au schimbat și aceeași insulă este scoasă la licitație la un preț de pornire asemănător cu cel al unui apartament cu 4 camere din București sau al unei locuințe mai mici din Atena. Acest lucru arată o reevaluare a potențialului său de dezvoltare.

Motivele scăderii drastice a valorii Insulei Makri

Scăderea valorii este pusă în principal, în contextul reglementărilor stricte de mediu, care limitează drastic construcțiile permise pe teren. O mare parte din Makri este clasificată ca fiind „pădure privată” și este mare parte într-o zonă protejată Natura 2000, fiind supusă normelor europene de protecție a mediului.

Ce construcții sunt interzise

În aceste condiții, construcțiile de mari dimensiuni, precum hotelurile sau complexele turistice, nu sunt permise. Terenul poate fi folosit în principal pentru activități cu impact redus, precum agricultura ușoară sau utilizări recreative limitate, ceea ce elimină practic majoritatea planurilor de dezvoltare comercială.

Practic, ceea ce era o investiție imobiliară valoroasă a ajuns o insulă cu posibilități minime de construire.

Importanța istorică și mitologică a Insulei Makri

În pofida limitărilor, Makri are în continuare o importanță istorică și mitologică. Makri face parte din același grup de insule ca Oxeia, cumpărată anterior de un membru al familiei regale din Qatar. Mitologia locală asociază insulele Echinades cu vechi legende despre nimfe preschimbate în forme de relief de către zeul râurilor. Apele din împrejurimi sunt legate de celebra Bătălie de la Lepanto din anul 1571.