Taxa de ”protecție”, cerută de agenții turiștilor pentru a le garanta tariful vacanțelor deja plătite. ”Pentru cine nu știe sau nu citește contractele...”

Mai mulți turiști au raportat, pe grupuri dedicate vacanțelor, de pe Facebook, că au primit mesaje de la agențiile de turism să plătească în plus 30 de euro/turism, ca să păstreze prețul inițial al contractului, în contextul potențialului risc legat de companiile aeriene.

Mai multe companii aeriene au transmis că nu știu ce se va întâmpla din luni iunie, invocând posibilitatea ca unele curse să fie anulate, în contextul crizei de kerosen.

Acest mesaj venea înainte de armistițiul SUA - Iran și de deschiderea Strâmtorii Ormuz, de acum două zile. În urmă cu o zi, Iranul a blocat iar Strâmtoarea invocând unele clauze nerespectate de SUA. În acest context imprevizibil, unele companii aeriene au avertizat că nu vor mai avea suficient combustibil pentru a respecta cursele în integralitatea lor.

Pe fondul emoțional generat de această criză, unele companii de turism au transmis turiștilor - care deja au un contract semnat- că ar trebui să plătească o taxă de protecție de 30 de euro de persoană pentru a ”îngheța” prețul deja plătit, după cum arată imaginea publicată de un internaut mai jos:

Mai mulți turiști mărturisesc că da, și ei au primit această înștiințare și au ales să plătească, pentru că 8% din pachet ar fi însemnat mult mai mult. Legea se pare că ar permite agențiilor de turism această majorare a pachetului turistic cu maximum 8%.

Alții spun că au primit mesaj să plătească sume mai mici:

Depinde de destinație tariful și de suma achitată pe pachet, eu, de exemplu, pentru un pachet de Creta am 19 euro de persoană și voi plăti.

Și pe mine m-au contactat de la agenție, a fost 14€/ persoană, luna trecută au spus că va crește la 18€/ persoană, eu am plătit.

Da, 18 €/pers, am ales să plătim.

Și o altă agenție de turism a trimis o înștiințare turiștilor:

"În contextul actual internațional marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de creșterea accelerată a costurilor operaționale (petrol, taxe de aeroport etc), stabilitatea prețurilor în turism devine tot mai dificil de menținut. Astfel, pentru a veni în sprijinul turiștilor cu rezervări prin agenția organizatoare (...), aceasta oferă turiștilor posibilitatea de a adaugă rezervarii un serviciu suplimentar, opțional, pentru a fi protejați împotriva unor eventuale creșteri ale prețurilor, eliminând riscul taxelor de combustibil adăugate ulterior de companiile aeriane, până la momentul plecării în sejur. Agenția organizatoare (...) oferă serviciul “price guarantee”, care garantează tariful vacanței conform rezervării confirmate, în contextul creșterii prețurilor la combustibil. Costul serviciului este de 30 euro/persoană”.

Taxa este legală

”Este o taxă opțională introdusă de anumiți tour-operatori pentru a menține prețul sejurului neschimbat, chiar dacă apar ulterior majorări (ex: combustibil).

Pentru cine nu știe (sau nu citește contractele primite de la agențiile de turism/ touroperatori), conform OUG 2/2018, https://turism.gov.ro/.../Ordonata-Guvernului-privind... prețul pachetului de servicii turistice se poate modifica după rezervare dacă apar anumite schimbări, precum:

– creșterea prețului combustibilului

– fluctuații ale cursului valutar

– modificări ale taxelor (ex: taxe de aeroport sau alte taxe impuse de autorități)

Având în vedere că aceste modificări apar destul de rar, probabil multora nu li s-a schimbat niciodată prețul sejurului. Însă, în contextul actual, creșterea prețului combustibilului este semnificativă și consider că această opțiune de cost protect/price guarantee este utilă și o recomand” a explicat o internaută.

În acest context, o altă turistă a explicat: ”Depinde de valoarea totală a vacanței și de cât de mult vă doriți să mergeți. Și eu am primit de la agenție (40E/pers), dar am ales să nu plătesc garanția, deoarece dacă ar mări cu până la 8% prețul vacanței e tot cam aceeași valoare dacă aș achita garanția. Și depinde când aveți planificată vacanța...”.