DCNews Stiri Perspectivele deschise de AI. Cum va fi viitorul? Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu răspunde la DC Edu - VIDEO
Data publicării: 25 Mai 2026

EXCLUSIV Perspectivele deschise de AI. Cum va fi viitorul? Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu răspunde la DC Edu - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine dc edu, Sorin Ivan și Mihnea Alexandru Moisescu Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu este invitat la DC Edu
Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decan la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, vine la DC Edu.

Prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, decan la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, este invitatul prof. univ. dr. Sorin Ivan la emisiunea DC Edu.

Temele de dezbatere vor fi:

  • Succes românesc la Campionatul de robotică din SUA: elevii români, campioni mondiali
  • Informatica în școală și în liceu
  • Informatica în învățământul superior românesc
  • Facultatea de Automatică și Calculatoare: o facultate de prestigiu, în avangarda progresului
  • Școala românească de informatică
  • Perspectivele absolvenților de Automatică și Informatică
  • Informaticienii români. Cariere de succes în străinătate
  • Digitalizarea învățământului și cercetării. Beneficii și provocări
  • Revoluția 5.0. Inteligența Artificială – implicații, efecte, evoluții
  • Inteligența Artificială în educație, cercetare și cunoaștere
  • Perspectivele deschise de AI. Cum va fi viitorul?

Rămâneți cu noi pe DC News, luni, 25 mai, de la ora 20.00, unde prof. univ. dr. Sorin Ivan vă așteaptă, alături prof. univ. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu.

