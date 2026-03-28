DCNews Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 16:08 28 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 30 martie - 5 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-emisiune_46778800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Pe parcursul săptămânii viitoare, astrele pun accentul pe relații. Evenimentele principale ne arată, încă o dată, că poate cea mai importantă alegere din viață este aceea a partenerului de viață.

Luni, 30 martie, Venus își începe tranzitul în semnul Taurului, unde va rămâne până pe 24 aprilie. Urmează o perioadă în care stabilitatea va prima. Atât din punct de vedere amoros, cât și financiar. Cumva, acest tranzit leagă direct iubirea de bani. 



Pe 2 aprilie, se va petrece Luna Plină din Balanță. Un eveniment potrivit pentru decizii pe plan relațional. Vorbim, în primul rând, de viața personală. După care avem în vedere parteneriatele profesionale. Ies lucruri la suprafață, unele situații ni se par nedrepte și ajungem într-un punct de cotitură. Semnele cardinale(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor fi mai agitate.

Pe 3 aprilie, Mercur din Pești reface trigonul cu Jupiter din Rac. De această dată, ambele planete sunt în mers direct. Un aspect care ne oferă încredere în propriile abilități, putere de convingere și talent oratoric. Și cumva logica și intuiția își dau mâna.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 29 martie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

horoscop saptamanal
