DCNews Stiri Interviuri DCNews Horoscop 23-29 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Data publicării: 16:12 21 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 23-29 martie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Daniela Simulescu emisiune Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

În primul rând, trebuie să ne reamintim că, deși Mercur și-a încheiat retrogradarea în semnul Peștilor, s-ar putea să mai producă unele încurcături. Însă, acestea se vor rezolva mai repede.

Soarele a intrat în Berbec și va avea parte de un dans între Neptun și Saturn. Pe 25 martie, chiar va face o conjuncție perfectă cu ultimul. Un aspect care poate aduce oboseală, dar și momentul perfect pentru a încheia situații care nu ne mai aduc nimic bun.

Iar evenimentul astrologic vedetă al săptămânii viitoare este conjuncția dintre Venus și Chiron din Berbec. Astrele vor să ne îngrijim mai întâi de interior și pe urmă de exterior. Pentru că vom avea impresia că prin unele ajustări la suprafață acoperim anumite goluri sufletești. Sau că negarea unor frici(de respingere sau abandon) ne ajută. Însă, adevărul este că viața presupune o doză de durere.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 22 martie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

