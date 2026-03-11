€ 5.0937
DCNews Lifestyle Horoscop Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Data actualizării: 20:07 11 Mar 2026 | Data publicării: 19:41 11 Mar 2026

EXCLUSIV Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Autor: Daniela Simulescu

Jupiter Sursă foto: Freepik

Marele Benefic, Jupiter, și-a reluat mersul direct!

Unul dintre cele mai vaste subiecte din astrologie este tranzitul lui Jupiter! Toată lumea îl iubește! Această planetă, recunoscută ca fiind și Marele Benefic, se întoarce într-un semn la fiecare doisprezece ani. Pe 10 iunie 2025, a intrat în semnul Racului, unde va rămâne până pe 30 iunie. 

Pe înțelesul tuturor, Jupiter este cel care aduce expansiune, abundență, încredere, sau mai bine zis noroc, protecție și alinare. Mai are darul, din când în când, să aducă și câte un exces de zel. Dar, hei, câteodată ne ajută să spargem gheața!

Arhetipul Racului vorbește, în primul și primul rând, despre emoții. Pe urmă, are în vedere atașamentul, familia, rădăcinile, casa/căminul, echilibrul interior. 

Jupiter a fost retrograd din 11 noiembrie 2025, dar acum gata! Își reia mersul direct și ne ajută pe toți în domeniile sus menționate. 

Rac/Ascendent în Rac

Jupiter redevine direct în semnul tău. O veste bună! Ai avut parte de tranzitul lui din 10 iunie 2025. Cel mai probabil, de atunci încoace, au fost și momente favorabile, oportunități sau evenimente pe placul tău. În același timp, te-a ținut în palme în momentele grele sau te-a ajutat să treci mai repede peste unele probleme. Acum că nu mai este retrograd, îți recomandăm să vezi jumătatea plină a paharului. Și să folosești acest tranzit serios. Pentru că te vei mai întâlni cu el abia în 2037!

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Berbec/Ascendent în Berbec

Jupiter nu mai este retrograd în casa a patra! Dacă ai tot amânat cumpărarea unei case, o mutare sau achiziția unui teren, acum vei scăpa de unele dubii sau blocaje. Sau vei simți nevoia de mai mult spațiu, confort, renovare. De asemenea, Jupiter îți oferă șansa de a te împăca cu unele rude, de a avea relații mai armonioase cu familia. Și cine știe? Poate chiar apar vești noi și fericite din partea celor dragi. Sau vei simți că este cazul să îți întemeiezi tu o familie!

Balanță/Ascendent în Balanță

Jupiter își oprește retrogradarea în casa a zecea. În primul rând, cariera ta primește un impuls! Vei căpăta mai multă vizibilitate, se vor debloca proiecte, apar oportunități, iar relația cu autoritățile se va îmbunătăți. De altfel, lui Jupiter îi place mult încrederea, așa că ar fi cazul să o (re)descoperi și să o folosești în procesele de recrutare, de avansare sau în a-ți găsi drumul din punct de vedere profesional. 

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Jupiter nu mai este retrograd în casa a șaptea, a relațiilor. Ceea ce înseamnă că, până la finalul lunii iunie, primești aspectele necesare pentru a lua decizii din acest punct de vedere. Fie că este vorba de oficializarea unei relații, întâlnirea unui partener potrivit, o despărțire sau un divorț. De asemenea, cuplurile care resimt blazarea, își vor face noi planuri/ propune noi obiective și astfel, vor reuși să retrezească pasiunea. Când vorbim de casa a șaptea, avem în vedere și parteneriatele profesionale sau chestiunile juridice. Astrele vă oferă mai multă îndrăzneală și ambiție și aici.

jupiter

jupiter
astrolog daniela simulescu
Comentarii

