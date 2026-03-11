€ 5.0937
Data actualizării: 19:35 11 Mar 2026 | Data publicării: 19:26 11 Mar 2026

BREAKING NEWS Trump amenință, din nou, o țară din UE: Se poartă foarte rău, foarte rău. S-ar putea să întrerupem comerțul cu ei
Autor: Anca Murgoci

Donald Trump Donald Trump

Donald Trump este foarte supărat pe o țară din Uniunea Europeană.

Președintele Statelor Unite a atacat din nou Spania în fața presei înainte de a părăsi Casa Albă la bordul elicopterului Marine One.

„Nu cooperează”, a spus despre Guvernul spaniol. El s-a referit la opoziția acestuia față de războiul cu Iranul și la refuzul de a contribui la operațiunea de atac americană în Orientul Mijlociu.

„Spania? Cred că se poartă foarte rău, foarte rău. S-ar putea să întrerupem tot comerțul cu ei”, a afirmat liderul american.


„Nu știu ce face Spania, au fost foarte răi cu NATO, sunt protejați și nu vor să-și plătească partea, iar asta se întâmplă de mulți ani”, a zis Trump.

„Să vă spun ceva: Oamenii din Spania sunt fantastici; liderii lor, nu prea”, a adăugat el.


În această dimineață, ministrul Apărării din Spania, Margarita Robles, a insistat miercuri că trimiterea fregatei Cristóbal Colón în Cipru nu face parte din „nicio misiune de război” și a explicat că nu are în vedere trimiterea de militari în strâmtoarea Ormuz în cadrul misiunii anunțate de Franța.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Misterul nopților de la granița României: Ce se întâmplă în timp ce unii se tem că vom deveni o țintă pentru Iran 

Războiul cu Iranul a ajuns în a douăsprezecea zi după o zi deosebit de sângeroasă, în care Statele Unite au atacat „aproape în fiecare oră a zilei” teritoriul persan.


În total, SUA au lovit 5.500 de obiective în Iran, inclusiv 16 nave minatoare, pentru a împiedica regimul iranian să securizeze strâmtoarea Ormuz. Aceasta rămâne una dintre principalele preocupări la nivel mondial din cauza blocării tranzitului de petrol și a impactului asupra economiilor globale.

Comentarii

