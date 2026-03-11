Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. UE sancționează Iranul, Israelul anunță ofensivă nelimitată

Update 11: Uniunea Europeană a adoptat noi sancţiuni împotriva a 19 oficiali şi entităţi din Iran

Uniunea Europeană a adoptat noi sancţiuni împotriva a 19 oficiali şi entităţi din Iran, care, potrivit unui mesaj publicat miercuri pe X de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, se fac vinovaţi de încălcări "grave" ale drepturilor omului, informează AFP.

Mesajul pe care această decizie o transmite este acela că "viitorul Iranului nu poate fi construit pe represiune", conform sursei citate.

Aceste noi sancţiuni nu îl vizează însă pe noul ghid suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, numit în această funcţie după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în prima zi a loviturilor americano-israeliene, au precizat surse diplomatice.

Ele nu au o legătură directă cu actualul război din Orientul Mijlociu, ci cu situaţia de reprimare a populaţiei iraniene, au adăugat aceste surse diplomatice.

Înaintea acestui anunţ, aproximativ 247 de persoane şi 50 de entităţi din Iran erau deja sancţionate de UE din cauza încălcării drepturilor omului.

Aceste sancţiuni prevăd, printre altele, îngheţarea activelor din UE şi interzicerea accesului pe teritoriul Uniunii.

Update 10: Israelul anunţă ofensivă nelimitată în Iran: Vom lovi ţinte strategice zi de zi

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat miercuri că ofensiva militară lansată în comun de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului va continua "fără limită de timp" până când toate obiectivele vor fi atinse, subliniind că aceasta a provocat pierderi grele forţelor iraniene, relatează AFP, dpa şi EFE.

"Această operaţiune va continua fără limită de timp, atât timp cât este necesar, până când ne vom atinge toate obiectivele şi vom decide rezultatul campaniei", a declarat ministrul în timpul unei întâlniri cu oficiali militari israelieni.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac israelian la Teheran în prima zi a războiului.

"Conducerea iraniană care a supravieţuit fuge precum şoarecii în tuneluri, la fel ca şi conducerea Hamas în Gaza", a adăugat Katz, citat de biroul său.

El a declarat că loviturile israeliano-americane vor continua să vizeze "ţintele strategice ale acestui regim de la Teheran şi din întreg Iranul, zi de zi, ţintă după ţintă".

"Morgile spitalelor sunt pline şi vorbim aici despre forţe teroriste - nu despre civili - şi acest lucru trebuie cu siguranţă să continue", a mai spus ministrul.

"Vom continua, de asemenea, să facem acest lucru pentru a-i permite poporului iranian să se ridice, să ia măsuri şi să răstoarne acest regim. În cele din urmă, depinde de ei", a afirmat el.

UPDATE 9: SUA a lovit o fabrică de rachete din Iran

SUA au atacat aseară o „mare instalație de producție de rachete balistice” în Iran, a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA.

„Le demontăm metodic prin lovirea rachetelor și dronelor iraniene, în timp ce atacăm și baza lor industrială de apărare. Chiar aseară, forța noastră de bombardamente a lovit, ca exemplu, o mare instalație de producție de rachete balistice”, a declarat Brad Cooper într-un videoclip postat miercuri pe X, oferind o actualizare despre Operațiunea Epic Fury.

„Așadar, nu este vorba doar despre ce ne vizează astăzi. Este vorba și despre eliminarea amenințării în viitor”, a adăugat Cooper.

De la începutul războiului cu Iranul, a spus el, SUA au lovit peste 5.500 de ținte în interiorul țării, inclusiv peste 60 de nave.

„Chiar ieri, am avut valuri de atac aproape în fiecare oră din diferite locații și direcții care intrau în Iran. De asemenea, am distrus ultima dintre cele patru nave de război din clasa Soleimani. Aceasta înseamnă o întreagă clasă de nave iraniene care sunt acum scoase din luptă”, a mai spus Cooper.

De asemenea, el a detaliat unele dintre eforturile SUA de a opri capacitatea Iranului de a „proiecta puterea și de a hărțui navele din Strâmtoarea Hormuz din aer”.

„Din aer, am obținut o concentrare a puterii aeriene, cu valuri consecutive de avioane de vânătoare avansate care creează o presiune constantă asupra inamicului în fiecare zi. Dominația noastră nu este un efort solo. Este o dovadă a forței alianțelor noastre de fier”, a spus Cooper.

UPDATE 8: Nicușor Dan: România, împreună cu statele europene, încearcă, prin mijloace diplomatice și politice, să oprească acest război

Președintele României, Nicușor Dan, a venit cu precizări după ședința CSAT de astăzi.

"Am convocat astăzi ședința CSAT pentru analiza evoluției situației din Orientul Mijlociu și impactul economic al războiului, în special creșterea prețului petrolului pe piețele internaționale. Una dintre preocupările noastre importante este situația românilor din zonă. Până la acest moment, au revenit în țară aproximativ 5.700 de oameni, dintre care 3.700 au fost ajutați într-un fel sau altul de autorități, prin munca oamenilor din MAE, pe care o salut.

România, împreună cu statele europene, încearcă, prin mijloace diplomatice și politice, să oprească acest război, care are consecințe asupra economiei noastre și asupra românilor care trăiesc în Orientul Mijlociu.

Am discutat astăzi și despre dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România - avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și de comunicații prin satelit, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Toate aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis! Pentru ca aceste echipamente și forțe militare să ajungă în România, este nevoie de aprobarea Legislativului. În acest sens, am trimis o scrisoare Parlamentului și, în măsura în care va exista un vot favorabil, ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Așadar, vorbim de o colaborare similară cu cea pe care multe alte state NATO o au deja cu SUA în aceste zile.

România rămâne o țară sigură și nu există motive de îngrijorare. Mai mult decât atât, aceste echipamente sporesc securitatea României, care astfel devine și mai bine apărată", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 7: Ţoiu îi roagă pe deputaţi să-i îndemne la responsabilitate pe cei care vor să se deplaseze în zonele de conflict

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a făcut, miercuri, un apel la responsabilitate către cetăţenii care călătoresc în zonele afectate de conflict şi a făcut un apel în acest sens la deputaţii Comisiei de politică externă.

"La începutul acestei crize, aşa cum ştiţi, am convocat Celula de criză la Ministerul Afacerilor Externe, pe 2 martie, prima şedinţă a avut loc şi în prezenţa premierului. Ulterior, au avut loc mai multe şedinţe interinstituţionale, atât la Guvern, cât şi în ceea ce priveşte informarea pentru echipa de la Cotroceni. (...) În acest moment, împreună cu celelalte instituţii şi cu operatorii privaţi, am reuşit să aducem acasă în siguranţă 5.700 de cetăţeni români. Dintre aceşti 5.700 de cetăţeni români, 3.200 de cetăţeni români s-au întors prin zboruri organizate de statul român sau facilitate de statul român. Şi aici vreau să fac această distincţie foarte clară - vorbim de zboruri care au fost susţinute fie din bugetul statului român (...) pentru grupurile vulnerabile, cât şi zboruri care au fost susţinute din bugetele agenţiilor de voiaj sau al cetăţenilor, unde statul român s-a implicat, ca şi celelalte state", a precizat Ţoiu la audierile din Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, transmite Agerpres.

UPDATE 6: Fiul președintelui iranian spune că noul lider suprem „este în siguranță”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „este în siguranță”, potrivit fiului președintelui iranian Masoud Pezeshkian. El a venit cu aceste declarații în contextul în care există întrebări legate de absența sa publică și zvonuri că ar fi fost rănit în timpul bombardamentelor americano-israeliane asupra țării.

„Am auzit rapoarte conform cărora Agha Mojtaba ar fi fost rănit”, a declarat Yousef Pezeshkian, într-un raport publicat miercuri de agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA.

„Am întrebat câteva persoane care au fost în contact cu el. Au spus că, slavă Domnului, este în siguranță și nu există îngrijorări”, a adăugat Pezeshkian.

Khamenei, fiul ayatollahului ucis Ali Khamenei, a fost numit duminică noul lider spiritual suprem al Iranului. De atunci, nu a mai fost văzut în public și nici nu a fost emisă o declarație scrisă de către el sau biroul său.

Israelul l-a vizat pe Mojtaba Khamenei săptămâna trecută, potrivit unei surse israeliene familiarizate cu situația. Dar Israelul crede că a fost rănit doar în timpul unui atac.

În zilele de după numirea sa în funcție, mass-media de stat iraniană a produs imagini de arhivă pentru a-l prezenta pe Khamenei, în timp ce rețelele de propagandă au generat videoclipuri și imagini cu Inteligență Artificială ale noului lider.

UPDATE 5: Iranul are până la 6.000 de mine navale, arată un raport al Congresului SUA din 2025

Iranul deține aproximativ 5.000 până la 6.000 de mine navale, arată un raport al Congresului SUA publicat anul trecut.

Raportul, care a fost publicat în urma unui conflict de 12 zile dintre Iran, Israel și SUA în iunie 2025, a explorat impactul acestei izbucniri asupra piețelor de petrol și gaze, având în vedere întreruperile din Strâmtoarea Hormuz.

Se afirmă că se credea că Teheranul deținea un arsenal de peste 5.000 de mine navale în 2019. Estimările din 2025 plasau acest număr puțin mai sus, la aproximativ 6.000.

UPDATE 4: Iranul acuză SUA şi Israelul de atac asupra unei bănci

Forţele armate iraniene au acuzat miercuri Statele Unite şi Israelul că au atacat o bancă din ţară "după ce şi-au ratat ţintele militare", afirmând că acest lucru lasă Teheranului "mână liberă" să acţioneze "dur" împotriva unor centre economice din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres, citând EFE.

Comandamentul central Khatam ol-Anbia a calificat atacul drept "ilegal şi neconvenţional", potrivit agenţiei oficiale de ştiri IRNA, şi a anunţat o "reacţie adecvată şi dureroasă". Într-un comunicat, instituţia a îndemnat populaţia din Orientul Mijlociu să nu se apropie la mai puţin de un kilometru de băncile americane sau israeliene.

Potrivit mass-media locale, atacul americano-israelian din noaptea de marţi spre miercuri a "ucis angajaţi" ai unei bănci din capitala Teheran, care lucrau "în mod excepţional" pentru a pregăti plata salariilor lunii, relatează AFP.

Garda Revoluţionară iraniană a anunţat miercuri dimineaţă o nouă serie de atacuri împotriva Israelului, precum şi împotriva bazelor americane din Irak şi a forţelor navale ale Washingtonului.

De la declanşarea tensiunilor în regiune, după atacul comun al Israelului şi Statelor Unite asupra Iranului din 28 februarie, Iranul a bombardat în mod regulat Israelul, provocând până în prezent zece victime mortale, potrivit EFE.

UPDATE 3: Patru răniți după ce două drone au căzut în apropierea aeroportului din Dubai

Patru persoane au fost rănite miercuri dimineață, când două drone au căzut în apropierea Aeroportului Internațional Dubai, a anunțat Biroul de Presă al Guvernului din Dubai.

Un cetățean indian a suferit răni moderate, iar doi cetățeni ghanezi și un cetățean bangladeshi au suferit răni minore, a precizat într-o postare pe X.

„Traficul aerian funcționează normal”, a adăugat acesta.

Amploarea pagubelor aduse aeroportului nu este încă clară.

UPDATE 2: A treia navă a fost lovită de un proiectil în apropierea Strâmtorii Hormuz, miercuri

Un vrachier a devenit în această dimineață a treia navă lovită de un proiectil în apropierea Strâmtorii Hormuz - principala rută de navigație care a devenit un punct central în războiul cu Iranul.

Nava a raportat că a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în timp ce se afla la 50 de mile marine nord-vest de Dubai, a declarat UKMTO, autoritatea maritimă responsabilă pentru regiune.

Echipajul navei este în siguranță și nu există niciun impact asupra mediului, se arată în raportul UKMTO.

UPDATE 1: Israelul avertizează locuitorii din sudul Beirutului să se evacueze înainte de operațiunile militare „din următoarele ore”

Forțele de Apărare Israeliene au emis un alt ordin de evacuare pentru locuitorii din sudul Beirutului, avertizând asupra unor operațiuni militare iminente în capitala libaneză.

„Forțele de Apărare Israeliene vor opera în următoarele ore în zonele Haret Hreik și Burj al-Barajneh, precum și în complexul situat la sud de Autostrada Damasc”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee.

El i-a îndemnat pe locuitorii din aceste zone să „plece imediat” și să se îndrepte spre est, de-a lungul autostrăzii, scrie CNN.

Deși mulți sperau că războiul din Iran se va încheia în doar câteva zile, ne aflăm în a 12-a zi de conflict în Orientul Mijlociu, după ce Israel și SUA au atacat primele ținte din Iran. Iată care sunt principalele informații ale dimineții de 12 martie:

Iranul intensifică atacurile de represalii asupra Israelului și a țintelor americane din Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Irak, conform presei de stat.

Între timp, oficiali din Qatar, Arabia Saudită și Kuweit raportează interceptarea mai multor rachete iraniene.

Israelul lansează noi atacuri asupra Iranului și Libanului, unde armata israeliană susține că vizează infrastructura Hezbollah din sudul Beirutului.

Comandamentul Central al SUA declară că forțele americane au „eliminat” 16 nave iraniene de plasare a minelor, după ce președintele Trump a avertizat Iranul să nu „instaleze nicio mină” în Strâmtoarea Hormuz.

Anterior, șeful poliției iraniene a declarat că oricine se gândește să protesteze împotriva guvernului va fi tratat „în același mod în care ne comportăm cu inamicul”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat „poporului iranian”, îndemnându-i să „îndepărteze regimul ayatollah și să-și câștige libertatea”.

De cealaltă parte, șeful poliției iraniene, Ahmad-Reza Radan, a amenințat cu represiuni dure în cazul unor noi demonstrații împotriva regimului. Radan a declarat la televiziunea publică din Teheran că „orice persoană care iese în stradă la cererea inamicului va fi considerată inamic și nu manifestant. Forțele de securitate au degetul pe trăgaci”, a adăugat el.











